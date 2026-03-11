VIDEO. Momentul în care rachetele SUA spulberă 16 nave iraniene în Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au publicat înregistrări cu loviturile asupra flotei iraniene de minare, inclusiv asupra a 16 nave militare distruse marți în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit BBC.

„Forțele americane au eliminat mai multe nave militare iraniene pe 10 martie, inclusiv 16 nave miniere în apropierea Strâmtorii Ormuz”, a declarat CENTCOM (Comandamentul Central al SUA, structura responsabilă pentru operațiunile din Orientul Mijlociu) într-o postare pe X.

Comandamentul a adăugat ulterior că „sute de mijloace aeriene continuă să exercite o putere de luptă copleșitoare împotriva regimului iranian în cadrul operațiunii Epic Fury”.

Imaginile publicate de CENTCOM arată ambarcațiuni de diferite dimensiuni explodând după ce au fost lovite de proiectile.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, a declarat la Pentagon că distrugerea marinei iraniene este unul dintre cele trei obiective cheie ale ofensivei.

Acțiunea vine după ce nave container au fost atacate în regiune, determinându-l pe președintele Donald Trump să avertizeze că va distruge orice navă care încearcă să mineze acest canal.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic critic, prin care tranzitează zilnic peste 20 de milioane de barili de petrol, aproximativ 20% din consumul global.

Liderul de la Casa Albă a confirmat marți succesul operațiunii pe platforma Truth Social: „Am lovit și distrus complet 10 nave de minare, iar altele vor urma”.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a subliniat că forțele americane au acționat sub ordin direct pentru a debloca calea navigabilă. „Nu vom permite teroriștilor să țină ostatică Strâmtoarea Ormuz”, a adăugat acesta, precizând că Iranul a fost avertizat oficial.