VIDEO Momentul în care un depozit al gigantului Wildberries este lovit de drone ucrainene la Sankt Petersburg

Un atac cu drone ucrainene a lovit vineri un depozit din Sankt Petersburg, provocând un incendiu de proporții, au anunțat autoritățile locale ruse și presa, scrie AFP.

Un jurnalist AFP aflat la fața locului a văzut un nor de fum cenușiu ridicându-se deasupra orașului.

„Sankt Petersburg a fost atacat de vehicule aeriene fără pilot de uz militar”, a declarat guvernatorul, Alexandru Beglov, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Atacul a vizat instalații de infrastructură civilă”, a precizat el, adăugând că se mobilizează mijloace „pentru a remedia consecințele”, fără a oferi însă mai multe detalii.

Compilation of most Ukrainian drones strikes on a Wildberries facility in the vicinity of St. Petersburg, Russia this morning. https://t.co/8E7IJ7ZNI6 pic.twitter.com/fY7zmDyKDn — Woofers (@NotWoofers) July 24, 2026

Conform imaginilor difuzate pe rețelele de socializare și în mass-media locale, au fost vizate depozitele aparținând gigantului rus de comerț online Wildberries.

The moment when the Wildberries logistics hub in Saint Petersburg, Russia, got hit. pic.twitter.com/7d9HIOC3fk — (((Tendar))) (@Tendar) July 24, 2026

Compania, foarte populară în Rusia, fusese deja vizată de două ori în ultimele zile. Unul dintre atacuri, în apropierea Moscovei, a ucis opt angajați din tura de noapte și a provocat incendii care au distrus practic instalațiile.

Ukraine’s strike campaign against the Russian online retailer Wildberries – which provides direct logistical support to the Russian Armed Forces – is continuing, with one-way attack drones striking and setting ablaze a distribution warehouse this morning in the city of St.… pic.twitter.com/uw3cRTV7P0 — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2026

Campanie ucraineană împotriva Moscovei

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că firma depozita și expedia componente supuse sancțiunilor, destinate fabricării de echipament militar.

Wildberries a transmis că două dintre depozitele sale din oraș și-au întrerupt temporar activitatea, fără a preciza motivul.

Ucraina lovește din ce în ce mai mult orașe rusești îndepărtate de graniță, ca represalii la atacurile zilnice ale Moscovei, în cadrul ofensivei sale lansate în februarie 2022.

Această campanie, pe care Kievul o califică drept „sancțiuni de lungă distanță”, a vizat în principal infrastructurile petroliere rusești și a declanșat o adevărată criză a combustibilului într-una dintre cele mai mari țări producătoare de petrol din lume.

Începând din luna iunie, aproape 90% dintre regiunile rusești s-au confruntat cu raționalizări sau penurii de combustibil, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe declarațiile autorităților locale și ale presei ruse.