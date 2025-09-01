VIDEO Naționaliștii bulgari au atacat o mașină crezând că în ea se află Ursula von der Leyen

Oameni care protestează împotriva vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața VMZ, cea mai mare fabrică de armament din Bulgaria, la Sopot. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Liderul partidului pro-rus Renașterea, Kostadin Kostadinov, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de armament din Sopot, duminică, în timpul vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit Euronews, partidul naționalist a încercat să împiedice accesul Ursulei von der Leyen în fabrica de armament, atacând un vehicul în care cei prezenți credeau că se afla înaltul oficial european.

Liderul formațiunii Renașterea, Kostadin Kostadinov, care a cerut în trecut ieșirea Bulgariei din NATO, a organizat proteste împreună cu un alt partid naționalist, Velichie, la Uzinele de Mașini „Vazov” din Sopot, împotriva parcursului european al Bulgariei și solicitând protejarea suveranității naționale.

Kostadinov a fost filmat blocând o mașină neagră, susținând că polițiștii bulgari — care încercau să îi facă pe protestatari să permită trecerea vehiculului — „au vrut să mă calce”.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, se vede cum manifestanții, purtând steaguri bulgare și rusești, înconjoară mașina, care înaintează, dar este lovită de mai multe ori cu unul dintre bannere.

Kostadinov apare în imagini certându-se cu polițiștii, în timp ce din mulțime se aud huiduieli, fluierături, iar protestatarii înconjoară tot mai mult mașina.

Nu este clar dacă președinta Comisiei Europene se afla în vehicul în momentul incidentului. Ulterior, Kostadinov a susținut că Ursula von der Leyen ar fi ajuns la fabrica din Sopot cu elicopterul, nu cu mașina.

Vizita Ursulei von der Leyen a continuat

În ciuda protestelor, Ursula von der Leyen și-a continuat vizita la cea mai mare întreprindere militară de stat din Bulgaria, alături de premierul Rosen Zhelyazkov și de liderul partidului GERB, Boiko Borissov, în cadrul unui turneu prin state de pe flancul estic care a inclus și Polonia, Finlanda și România.

„Acesta este exact tipul de proiect pe care vrem să îl vedem”, a declarat von der Leyen în timpul vizitei la fabrică. „Va aduce locuri de muncă bine plătite în regiune. Până la 1.000 de noi locuri de muncă vor fi create aici, la Sopot, datorită acestor proiecte, iar în același timp ne creștem și producția de muniție.”

Președinta Comisiei Europene a lăudat planurile Bulgariei de a construi o fabrică de pulbere și de a extinde producția de obuze de artilerie la standarde NATO, sugerând că Sofia ar putea beneficia de fonduri suplimentare prin programul european SAFE pentru a accelera dezvoltarea industriei de apărare.

Von der Leyen a subliniat în repetate rânduri necesitatea de a consolida capacitățile de apărare ale Europei, în contextul în care invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a intrat în al patrulea an.

Anterior, Kostadinov îi acuzase pe liderii politici bulgari că sunt „servitorii” Ursulei von der Leyen pentru că ar fi „trădat” voința publică și a numit-o pe aceasta „simbol al degradării civilizației europene”.

Partidul Renașterea organizează frecvent proteste anti-UE, cerând ieșirea Bulgariei din blocul comunitar cu 27 de membri.

Susținătorii formațiunii au vandalizat în trecut sediul Reprezentanței Comisiei Europene la Sofia, aruncând cu vopsea roșie și încercând să dea foc ușii de la intrare.

Aeronava care a adus-o pe Ursula von der Leyen în Bulgaria a folosit hărți pe hârtie pentru a ateriza

Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze cu întârziere duminică la Plovdiv, scrie Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu problema. UE a confirmat incidentul, scrie Reuters.

Aeronava care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv, în Bulgaria, duminică după-amiază, a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia.

„A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

Șefa Comisiei Europene se află luni în România

Ursula von der Leyen face, luni, o vizită în România, ca parte a turului său în țările Uniunii Europene aflate „în prima linie” a conflictului cu Rusia. Preşedinta Comisiei Europene va avea o întrevedere cu Nicușor Dan, la Constanța, și se va întâlni cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuţii, va rămâne la Bucureşti.

Șefa Comisiei Europene a ajuns în România luni după-amiază. Administraţia Prezidenţială a anunţat că, luni, preşedinta Comisiei Europene va fi prezentă la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele României, Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei.

„Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se arată în anunţul Administraţiei Prezidenţiale.

Von der Leyen și Nicușor Dan vor vizita împreună Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța, transmite aceeași sursă.

Cei doi vor vizita fregata „Regele Ferdinand” și vor avea o întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”. Ei vor purta convorbirile oficiale la baza aeriană.