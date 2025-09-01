Ursula von der Leyen vine azi în România. Șefa Comisiei Europene, întâlnire cu Nicușor Dan la Constanța / De ce nu va fi prezent și Bolojan

Ursula von der Leyen face, luni, o vizită în România, ca parte a turului său în țările Uniunii Europene aflate „în prima linie” a conflictului cu Rusia. Preşedinta Comisiei Europene va avea o întrevedere cu Nicușor Dan, la Constanța, și se va întâlni cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuţii, va rămâne la Bucureşti.

Șefa Comisiei Europene va ajunge în România luni după-amiază. Administraţia Prezidenţială a anunţat că, luni, preşedinta Comisiei Europene va fi prezentă la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele României, Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei.

„Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se arată în anunţul Administraţiei Prezidenţiale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, von der Leyen și Nicușor Dan vor vizita împreună Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța.

Cei doi vor vizita fregata ”Regele Ferdinand” și vor avea o întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”.

Ei vor purta convorbirile oficiale la baza ”Mihail Kogălniceanu”.

Bolojan nu va participa la întâlnire

Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să ia parte la discuţii, va râmâne în Bucureşti, potrivit darelor transmise de către oficialii Guvernului. Însă procedurile necesare pentru asumare răspunderii în Parlament pentru Pachetul 2 a dat peste cap programul primului-ministru Ilie Bolojan, care nu va mai participa la întâlnirea cu șefa CE.

Premierul are programată astăzi o şedinţă a coaliţiei, la ora 12.00, dar şi o şedinţă de Guvern, la ora 16.00, şi asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00.

Surse politice au declarat pentru HotNews că Guvernul va fi reprezentat la întâlnirea cu von der Leyen de către ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dat fiind faptul că discuțiile vor avea ca tematică principală politica de apărare a Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen, tur al țărilor aflate „în prima linie”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a început de vineri turul european în „statele UE din prima linie, pentru a consolida solidaritatea și apărarea”, potrivit unui anunț al reprezentanței Comisiei Europene la București.

Președinta von der Leyen a fost vineri la Riga, unde s-a întâlnit cu prim-ministra Letoniei, Evika Salina. În aceeași zi, ea a fost la Helsinki, unde s-a văzut cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo.

Sâmbătă, 30 august, președinta s-a aflat în Estonia, unde a avut o întâlnire cu prim-ministrul Kristen Michal. Președinta a purtat discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august, președinta von der Leyen a vizitat Polonia, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Donald Tusk. În aceeași zi, ea a mers la Sofia pentru o întâlnire cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov.

Înainte de a ajunge în România, von der Leyen se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Cei doi președinți vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.