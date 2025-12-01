VIDEO Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul paradei de 1 Decembrie din București

Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul paradei de 1 Decembrie din București. Foto: HotNews

Președintele Nicușor Dan n-a plecat imediat după parada militară de la Arcul de Triumf din București, ci a rămas să vorbească cu oamenii și să facă fotografii cu aceștia.

La finalul paradei militare, Nicușor Dan a rămas pentru o baie de mulțime, în timp ce restul oficialilor care au asistat la paradă au plecat după terminarea ceremoniei.

Președintele se află în zona Arcului de Triumf de mai bine de o oră și face fotografii cu susținătorii săi. Ofițerii SPP ghidează lumea prin perimetrul de securitate pentru a face poza cu președintele, potrivit reporterului HotNews aflat șa fața locului.

A fost prima paradă militară de 1 Decembrie la care Nicușor Dan a participat în calitate de președinte.