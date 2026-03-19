VIDEO Nicușor Dan, despre criza politică din țară: „Îi îndemn să găsească soluția de compromis pentru a avea buget” / Ce spune despre viitorul coaliției

Președintele Nicușor Dan a declarat că PSD, PNL, USR și UDMR „sunt condamnate să guverneze împreună” și a solicitat liderilor coaliției să ajungă la un compromis pentru a adopta cât mai repede bugetul pe 2026, într-o declarație de presă făcută la Bruxelles înainte de participarea la Consiliul European.

Declarațiile vin după ce tensiunile din coaliție s-au amplificat la dezbaterile de miercuri din comisiile reunite de buget ale Parlamentului, după ce PSD nu a reușit să impună amendamentul legat de pachetul de solidaritate pe care l-a promovat. Procedura de adoptare este în prezent blocată în timp ce liderii negociază.

Nicușor Dan: „C ele patru partide sunt condamnate să guverneze împreună”

Întrebare: Ați făcut o precizare despre felul în care am negociat după ce americanii au cerut să ne folosească bazele. Ați spus că a fost o nevoie să o satisfacem. Nu avem nimic negociat?

Nicușor Dan: Totul este o negociere, și la NATO, și cu Ucraina, și cu SUA. Am primit o componentă suplimentară la Deveselu. Nu am să comentez o negociere în curs.

Întrebare: Prețurile la carburanți au depășit 10 lei. Cum vedeți rezolvarea crizei?

Nicușor Dan: Am avut discuția în CSAT. Și ministrul de Finanțe și cel al Energiei au venit cu diferite scenarii. Au mai avut loc discuții la Guvern. O să vedeți în zilele următoare un set de măsuri.

Întrebare: Plecați către Consiliu unde liderii de stat pun pe masă idei. România ce pune pe masă?

Nicușor Dan: Subiectul care ne interesează cel mai mult este energia. Suntem într-un grup de state care urmăresc și presează pentru o încetinire pe zona de energie pentru ca și prețurile să nu aibă de suferit. Este o dezbatere cu privire la nuclear și suntem printre principalii susținători ai direcționării producției și stimulării producției nucleare.

Întrebare: Ați spus că în martie vom avea buget. Ați văzut ce s-a întâmplat în Parlament? Ați discutat cu liderii coaliției?

Nicușor Dan: Este o discuție în coaliție. Îi îndemn să găsească soluția de compromis pentru a avea buget. Cu cât mai repede cu atât mai bine.

Întrebare: Ce viitor vedeți coaliției?

Nicușor Dan: Eu cred că cele patru partide sunt condamnate să guverneze împreună.