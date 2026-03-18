Legea bugetului pe 2026 ajunge astăzi în plenul Parlamentului. Noi dezbateri, după două zile de tensiuni

Dezbaterea din 17 martie 2026, din comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Partidele parlamentare continuă discuțiile asupra bugetului de stat pentru 2026, miercuri, 18 martie, în comisiile reunite de buget-finanțe și apoi în plenul reunit.

Votul final urmează să aibă loc joi, când amendamentele adoptate pe parcursul acestor zile în comisii vor fi supuse testului decisiv.

Prima zi de dezbateri parlamentare a reliefat – și întețit – tensiunile dintre partidele de guvernământ. Pe fondul nemulțumirilor față de intenția PSD de a depune amendamente la bugetul adoptat de guvernul de coaliție săptămâna trecută, surse din PNL au declarat pentru HotNews că liberalii vor avea în weekend o ședință de Birou Politic Național pentru a stabili dacă vor mai rămâne sau nu la guvernare. O consultare internă similară a fost anunțată și în rândul social-democraților.

Contrele dintre partidele din coaliție au continuat și marți, atât între PSD și USR, cât și între PSD și PNL. Social-democrații au reușit, cu sprijinul AUR, să treacă o parte dintre amendamentele din „pachetul social” pe care l-au cerut cu insistență, însă în unele cazuri au rămas fără susținerea formațiunii de opoziție.

Derapaj al fostului ministru Adrian Câciu

Unul dintre cele mai tensionate momente ale dezbaterii de marți i-a avut în centru pe deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga. Social-democratul a început să strige și a apucat-o de braț pe liberală, cu care avea un schimb de replici pe tema datoriilor pe care le au companiile din subordinea Ministerului Transporturilor.

PNL a cerut sancționarea lui Câciu, pe care l-a acuzat că „recidivează în atitudinea misogină și, recent, chiar xenofobă”, și a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Ulterior, fostul ministru PSD i-a cerut scuze senatoarei liberale și a spus că regretă „derapajul”.

„O să profit de acest moment pentru a-mi cere scuze față de colega mea, doamna Gabriela Horga, pentru ieșirea de mai devreme, din timpul zilei. Vreau să vă spun că regret și nu este ceea ce mă caracterizează. A fost un derapaj venit în urma acelor acuzații că suntem mincinoși și iresponsabili. Dar chiar și așa nu trebuia să am această atitudine”, a declarat Adrian Câciu, citat de Agerpres.

Dezbaterile continuă miercuri

Ședința de marți a durat în jur de 14 ore, iar discuțiile din comisiile reunite de buget-finanțe vor fi reluate – și se vor încheia – miercuri.

Printre instituțiile care trebuie să își mai prezinte bugetul miercuri au rămas, de exemplu, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Muncii.

Acest lucru se va întâmpla în prima parte a zilei.

Tot miercuri, de la ora 16:00, dezbaterile asupra bugetului de stat pentru 2026 se vor muta în plenul Parlamentului.

