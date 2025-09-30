VIDEO Nicușor Dan, despre legea pregătirii populației pentru apărare: „Cea mai importantă modificare este introducerea unui stagiu militar voluntar”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare va fi transmis de Guvern către Parlament „în foarte puțin timp”, iar ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, „va face o conferință de presă cu toate detaliile”.

Întrebat despre acest proiect, marți, într-o conferință de presă la Timișoara, șeful statului a spus că inițiativa „se referă la tot spectrul pregătirii populației”.

„Cea mai importantă modificare a acestei legi este introducerea unui stagiu militar voluntar, subliniez, voluntar, plătit de statul român, adică statul român va plăti și ofițerii care vor face instruirea, și îi va plăti și pe tinerii care doresc să facă acest stagiu militar voluntar de patru luni, astfel încât România să aibă niște forțe în rezervă pregătite pentru o eventualitate pe care nu ne-o dorim, dar pentru care trebuie să fim pregătiți și să o descurajăm”, a declarat Nicușor Dan.

El nu a exclus posibilitatea ca o parte dintre oamenii care parcurg serviciul militar voluntar să dorească ulterior să se angajeze propriu-zis la Ministerul Apărării.

„Ca efect secundar, e posibil ca după aceste patru luni, în condiții militare, o parte din oamenii aceștia să vrea să se angajeze de-adevăratelea la Ministerul Apărării”, a conchis președintele Nicușor Dan.