VIDEO Nicușor Dan va promulga bugetul „în secunda în care vine motivarea” CCR. „Nu văd un scenariu nici PSD-AUR, nici PNL-AUR”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că „e important pentru toate autoritățile publice” ca bugetul pentru 2026 să intre în vigoare înainte de 1 aprilie, menționând că îl va promulga „în secunda în care vine motivarea Curții Constituționale”.

AUR contestase la Curtea Constituțională a României (CCR) legile bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, susținând că actele normative sunt „profund viciate” și că au avut loc „încălcări grave ale Constituţiei”. Instituția a respins joi sesizările.

Șeful statului a precizat că este obligat de Constituție să aștepte motivarea deciziei CCR.

„Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni. În secunda în care vine motivarea Curții Constituționale, promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autoritățile publice, știți că ea intră în vigoare la trei zile după ce este publicată în Monitorul Oficial, e important pentru ei ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie, astfel încât de la 1 aprilie să poată să intre pe buget”, a explicat Nicușor Dan, joi, în cadrul unor declarații de presă susținute în marja participării la Gala Colegiului Medicilor din România.

Nicușor Dan, despre partidele din coaliție: „Dorința tuturor este să continue să guverneze împreună”

Președintele a fost întrebat despre tensiunile din coaliție, unde PSD îl critică pe premierul liberal Ilie Bolojan și a anunțat o consultare internă privind o posibilă ieșire de la guvernare.

„În discuțiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliție, dorința tuturor este să continue să guverneze împreună (…). Aceste patru partide și minoritățile naționale își doresc să guverneze și, așa cum am spus, sunt obligate să guverneze împreună”, a răspuns Nicușor Dan.

El a spus că vede „raționalitate” la toate partidele din actuala coaliție de guvernământ.

„La fiecare din cele patru partide, eu văd raționalitate. Bineînțeles că sunt discuții, le văd, le cunosc, dar văd, pe de altă parte, raționalitate, deci, în următoarele săptămâni, luni, o să vedem argumente contradictorii și discuții, dar raționale”, a adăugat șeful statului.

Deși PSD și PNL s-au acuzat reciproc de apropieri de AUR, ambele partide au negat aceste acuzații și nici președintele nu crede într-un astfel de scenariu.

„În momentul de față nu văd un scenariu nici PSD-AUR, nici PNL-AUR”, a spus Nicușor Dan.