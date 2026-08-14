VIDEO Nivelul scăzut al Tibrului a scos la iveală „Podul lui Nero” din Roma

Rămășițele unui pod antic au ieșit la iveală în râul Tibru din Roma, în apropiere de Bazilica Sfântul Petru, după ce săptămâni întregi aproape fără precipitații au făcut ca nivelul apei să scadă dramatic, relatează Associated Press.

Podul cunoscut sub numele de „Podul lui Nero”, după infamul împărat roman, lega odinioară centrul orașului Roma de malul drept al Tibrului.

„Nero este cea mai cunoscută persoană asociată acestei zone, deoarece chiar în circul lui Nero, acolo unde se află astăzi Vaticanul, apostolul Petru a fost martirizat”, a declarat Antonella Bonini, arheolog în cadrul autorității pentru patrimoniu cultural din Roma.

„Cu toate acestea, cercetătorii consideră că podul este mai vechi decât epoca lui Nero – a fost construit de Caligula, unchiul lui Nero”, a spus ea, adăugând că acesta exista încă din anul 39 d.Hr.

Tevere in secca, a Roma riaffiora il ponte neroniano. La struttura collegava Roma all'area del Vaticano quasi duemila anni fa #ANSA pic.twitter.com/0zoEhimtXG — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 12, 2026

Giovanni Giganti, coordonatorul centrului pentru gestionarea apei din cadrul serviciului de protecție civilă al Romei, a explicat că debitul Tibrului a scăzut sub 80 de metri cubi pe secundă, aproximativ jumătate din media istorică pentru luna iulie.

„Ne confruntăm cu o criză majoră a apei. Iar această criză se datorează și faptului că în această iarnă am avut parte de precipitații destul de abundente, însă apoi perioadele secetoase… au fost destul de lungi”, a declarat Giganti.