VIDEO Noi imagini cu atacatorul de la cina lui Trump: A trecut de forțele de securitate în patru secunde

Noi imagini cu atacatorul de la cina lui Trump: A trecut de forțele de securitate în patru secunde

Înregistrările video de la hotelul Washington Hilton surprind momentele dinaintea atacului de la dineul prezidențial. Imaginile arată cum atacatorul Cole Tomas Allen a trecut de securitate în timp ce Donald Trump și alți oficiali se aflau în sala de bal, potrivit BBC.

Procurorii au prezentat imagini care arată un bărbat înarmat în timp ce iese în fugă pe ușa hotelului și trece prin punctul de control în patru secunde. Înregistrarea surprinde un agent de securitate care trage în direcția bărbatului dotat cu o armă cu țeavă lungă.

Imaginile nu arată momentul în care suspectul a fost arestat. Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, este acuzat de tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump.

Departamentul de Justiție afirmă că Allen a verificat zona hotelului cu o zi înainte de eveniment. Camerele l-au surprins pe coridoarele clădirii și în sala de fitness înainte de dineu.

El este acuzat că avea asupra sa un pistol semiautomat, o pușcă cu pompă și trei cuțite. Acesta a alergat la etajul superior sălii unde se desfășura gala.

Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și membrii cabinetului au fost evacuați după ce s-au auzit focuri de armă. Procurorul Jeanine Pirro a publicat joi o variantă de calitate superioară a înregistrării pe rețeaua X.

În imagini se observă cum un bărbat traversează un coridor și intră pe o ușă. Ulterior, acesta reapare fără haină și trece în fugă prin detectorul de metale cu o armă în mâini. Procurorii au declarat că haina bărbatului ascundea o pușcă de calibru 12.

De asemenea, videoclipul arată un ofițer care trage cu pistolul asupra suspectului. Deși agentul a fost lovit de gloanțe, suspectul nu a fost rănit. Serviciul Secret a precizat că ofițerul a fost lovit în vesta antiglonț și nu are răni grave.

Experții în balistică investighează dacă ofițerul a fost lovit de suspect sau de alți agenți prezenți la fața locului. Procurorul Jeanine Pirro a declarat că nu există dovezi pentru un incident de „foc prietenos”, deși o notă recentă a procurorilor nu confirmă că un agent a fost împușcat.

Directorul Serviciului Secret a afirmat că suspectul a tras asupra unui agent de la distanță mică. Ofițerul a ripostat și a tras cinci focuri înainte ca Allen să fie imobilizat.

Cole Tomas Allen se confruntă cu acuzații suplimentare, inclusiv transportul ilegal de arme între state, infracțiune care prevede o pedeapsă de până la 10 ani.