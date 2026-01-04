VIDEO Noi imagini cu Nicolas Maduro. Președintele capturat al Venezuelei a ajuns la un centru de detenție din SUA în care a fost și Puff Diddy

Liderul venezuelean destituit Nicolás Maduro la sediul pentru Combaterea Drogurilor din SUA din New York. Foto: captură video YouTube

Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că a găzduit, de-a lungul timpului, alți deținuți de profil înalt, printre care Ghislaine Maxwell și P Diddy, cântărețul închis pentru infracțiune legate de prostituție, notează BBC.

Preşedintele venezuelean a sosit duminică dimineață la o bază militară din SUA. El a fost dus la sediul Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA din New York și acuzat de trafic de droguri și arme, înainte de a fi dus la centrul din Brooklyn. El a negat anterior că ar fi liderul unui cartel de droguri.

Centrul din Brooklyn a găzduit și alți deținuți de rang înalt, precum Ghislaine Maxwell, Sam Bankman Fried și P Diddy, în așteptarea procesului.

Maduro și soția sa vor fi aduși în fața unui judecător din New York la o dată care nu a fost încă stabilită, potrivit CNN.

Tot dimineață, contul oficial de răspuns rapid al Casei Albe a postat un videoclip cu ceea ce părea a fi o plimbare a liderului venezuelean destituit Nicolas Maduro la sediul pentru Combaterea Drogurilor din SUA din New York.

„Plimbare”, a scris Rapid Response 47 deasupra videoclipului, care îl arată pe Maduro, îmbrăcat într-un hanorac negru cu glugă, mergând pe un hol cu un covor albastru pe care scrie „DEA NYD”. Maduro a fost procesat și i s-au luat amprentele.

Videoclipul îl arată pe Maduro, încătușat și mergând alături de agenții DEA, încercând să vorbească engleza după ce a ajuns pe teritoriul american.

Cum a fost capturat Maduro

Forțele speciale americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, în urma unui raid complex desfășurat sâmbătă dimineață în capitala Caracas. Operațiunea a început cu atacuri aeriene asupra mai multor baze militare, urmate de incursiunea unor elicoptere mari de transport trupe.

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși cu forța din dormitorul lor de către forțele speciale americane în timpul raidului, au declarat surse pentru CNN.

Misiunea desfășurată noaptea trecută pentru capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost denumită Operațiunea „Absolute Resolve”.

Donald Trump: Noi vom conduce Venezuela

Donald Trump a spus, într-o conferință de presă, că „vom conduce Venezuela” pentru o perioadă de tranziție. „Ne vom preocupa să fie o tranziție sigură. Noi vom conduce țara până la o tranziție judicioasă către democrație. Vrem pace, libertate pentru cetățenii din Venezuela”, a afirmat președintele după capturarea lui Maduro.

De asemenea, Trump a lăudat „măreția” armatei americane și a spus că aceasta era și este pregătită de un al doilea atac, adăugând se pare că nu mai este nevoie. „Vom trimite marile companii petroliere americane să investească miliarde de dolari”, a adăugat președintele SUA.

Citește și VIDEO Maduro capturat după atacul SUA din Venezuela. Trump a dat puține detalii despre o afirmație a sa care a surprins planeta

Acțiunea fără precedent de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către administrația lui Donald Trump vine după luni de campanie militară americană și ani de relații tensionate, notează The Guardian, care trece în revistă o serie de momente semnificative care au dus la evenimentele de sâmbătă.