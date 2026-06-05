VIDEO. Noi informații despre explozia din Portul Constanța. Drona s-a prins în baraj. „Pare a fi una mai performantă decât cea descoperită acum doi ani”

Potrivit liderului de sindicat din Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, drona a fost găsită vineri dimineață, în jurul orei 5.30. A urmat explozia din jurul orei 10.30, una care nu a produs victime.

„Este vorba despre o dronă marină, încă nu știm proveniența. A fost văzută de colegii din dispecerat, în jurul orei 5.30-5.45, ei au anunțat autoritățile. Sunt prezenți la fața locului polițiști, specialiști MApN, care fac cercetări. Pare a fi o dronă mai performantă decât cea descoperită acum doi ani. S-a prins în barajul din dreptul ARSVOM”, a declarat Lucian Alexe Boris, liderul de sindicat din ARSVOM, pentru ziarul local Cuget Liber.

„Nu avem victime”

La rândul său, directorul ARSVOM, Iulian Crețu, a declarat că, în urma exploziei dronei, nu sunt victime din rândul personalului agenției. „Zona este securizată, tot personalul agenției a fost evacuat, noi suntem în afara ariei. Nu avem victime din rândul agenției. Mai multe informații nu am, sunt alte structuri care se ocupă la fața locului”.