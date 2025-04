VIDEO Noul film al lui Tom Cruise îl pune din nou într-o situație la limită, la 2.400 de metri înălțime

Tom Cruise va încerca din nou imposibilul în ultima parte a filmului „Mission Impossible, The Final Reckoning”, care urmează să apară luna viitoare în cinematografe.

Paramount, care produce filmul, tocmai a lansat un videoclip promoţional impresionant în care starul de la Hollywood face o cascadorie la o altitudine de 2.400 de metri.

Tom Cruise hanging off a biplane 8000 ft in the air with 140 mph winds for ‘MISSION IMPOSSIBLE: THE FINAL RECKONING’ pic.twitter.com/DBDwOlmaX8