Cel mai îndrăgit actor din serialul „Parks and Rec” a dezvăluit singura scenă care l-a făcut să se simtă „incomod” în toate cele 7 sezoane

Actorul Jim O’Heir are aproape 200 de roluri la activ, apărând în zeci de seriale cunoscute, printre care „ER”, „Friends” și „Better Call Saul”, însă puțini ar contesta că cel mai îndrăgit personaj pe care l-a jucat este cel al lui Jerry Gergich din seria „Parks and Rec”, amintește The Daily Beast.

Însă lucrurile puteau să stea foarte diferit, după cum a dezvăluit actorul în vârstă de 62 de ani în noua sa carte Welcome to Pawnee – o combinație de amintiri, istorie orală și o scrisoare de dragoste către serialul care i-a schimbat viața – și într-un interviu acordat recent podcastului The Last Laugh pentru a vorbi despre carte.

O’Heir a povestit că, atunci când agenții săi l-au sunat să îl anunțe că a primit rolul lui Jerry, ei l-au sfătuit că „poate ar trebui să refuze” deoarece acesta nici măcar nu are replici până la al treilea episod, fiind în esență un personaj „de fundal”.

„Nu am nimic împotriva muncii de fundal, dar în acel moment al carierei mele, nu asta făceam”, a afirmat O’Heir. El a explicat că a decis totuși să accepte oferta după ce a văzut munca creatorilor Parks and Rec, Greg Daniels și Mike Schur, la The Office, unul dintre cele mai populare seriale difuzate la TV în perioada respectivă.

„Am văzut ce s-a întâmplat în The Office cu Stanley, Meredith și Angela”, a relatat el, referindu-se la personaje care au început ca simple prezențe în fundalul serialului condus de Steve Carrell, dar care pe parcurs au devenit centrale în poveste. „Nu aveam nicio garanție pentru asta, dar le-am spus agenților mei că trebuie să încerc. Ei aveau rețineri și erau justificate. Dar eu nu am avut absolut nicio reținere și, din fericire, lucrurile au ieșit exact cum speram”.

Actorul spune că inclusiv colegii săi au fost îngrijorați de glumele la adresa personajului său

Timp de șapte sezoane, Jerry Gergich a fost „sacul de box” al angajaților Departamentului Parcurilor din Pawnee, făcându-se de râs în moduri din ce în ce mai absurde, inclusiv luând foc la un moment dat. Dar O’Heir insistă că nu s-a simțit niciodată rănit de insultele adresate personajului său.

„Uneori, colegii de platou simțeau că se merge prea departe”, a spus O’Heir”. „Eu niciodată.” El și-a amintit că mai ales Amy Poehler și Chris Pratt îl întrebau frecvent: „Ești OK cu asta? E OK secvența asta?”. Răspunsul lui? „Glumiți? Trăiesc pentru asta. M-am născut pentru asta. Nu a existat niciodată o scenă care să mi se pară că merge prea departe”.

El a dezvăluit că singura scenă din serial care l-a făcut să se simtă „incomod” a fost una în care a trebuit să apară într-o cadă fără cămașă. „Sunt un tip mare, asta nu e un secret. Și joc personaje care sunt mari, pentru că asta e Jim O’Heir”, a spus actorul. „Dar nu mi-am dorit niciodată să batjocoresc asta. Așa că acea scenă a fost cea mai grea pe care am filmat-o: să-mi dau cămașa jos și să intru în cadă”.

O’Heir a avut însă propria „răzbunare”, când producătorii au ales-o supermodelul Christie Brinkley să joace rolul soției sale, Gayle. După cum explică actorul, scenariștii s-au gândit că trebuie să-i ofere lui Jerry un „motiv pentru care nu s-a sinucis”, având în vedere cum era tratat la birou. Așa că i-au dăruit o soție surprinzător de frumoasă și „trei fiice superbe”.

„Mi-au făcut un cadou”, a spus el, subliniind că „până la urmă, Jerry are cea mai bună viață dintre toți”.

Serialul Parks and Rec a fost difuzat de NBC între aprilie 2009 și februarie 2015, perioadă în care a avut 125 de episoade de-a lungul a 7 sezoane.

Dacă O’Heir era deja un actor veteran în momentul premierei seriei, Parks and Rec este creditat cu lansarea carierei mai multor actori, printre care Chris Pratt, Aubrey Plaza, Nick Offerman, Rashida Jones, Aziz Ansari sau Adam Scott.