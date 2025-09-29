VIDEO „Nu ne mai oferiți surprize”: Ucrainenii au doborât cu o dronă FPV un elicopter rusesc Mi-28 „Havoc” de 18 milioane de dolari

Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a anunțat că forțele ucrainene au distrus cu o dronă FPV un elicopter de atac rusesc Mi-28 „Havoc”, unul dintre cele mai moderne ale Rusiei, relatează Ukraîinska Pravda.

Brovdi a precizat că elicopterul Mi-28 a fost distrus de operatorii Brigăzii 59 din cadrul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, folosind o dronă kamikaze FPV. El a publicat, de asemenea, o înregistrare video care surprinde momentul loviturii.

Brigada a raportat că elicopterul Mi-28N a fost doborât în apropierea satului Kotliarivka din regiunea Harkov, subliniind că aceasta a fost rezultatul unei acțiuni coordonate între serviciile de informații și sistemele aeriene fără pilot ale armatei.

„Oricine zboară pe acolo «ca să arunce o privire» ar trebui să fie pregătit. Data viitoare, nu ne mai oferiți ‘surprize’ din aer – vă va costa scump”, a declarat el.

Mi-28, un elicopter rusesc comparabil cu mai cunoscutul Ka-52 „Aligator”

Mi-28, desemnat de forțele NATO „Havoc”, este un elicopter de atac rusesc care a fost conceput strict ca elicopter de atac, fără rol secundar de transport trupe, pentru toate condițiile meteo, zi și noapte, cu două locuri dispuse în tandem, destinat luptei împotriva forțelor blindate. Costul unui astfel de elicopter este estimat la 18 milioane de dolari.

Costul unei drone FPV poate varia de la câteva sute la mii de dolari, în funcție de model.

Deși modelul a început să fie proiectat încă din perioada sovietică, el a fost dat oficial în serviciul forțelor aeriene ruse abia în 2009 și este considerat unul dintre cele mai moderne elicoptere de atac ale Moscovei.

Spre exemplu, elicopterul de atac Ka-52 „Aligator”, în general mult mai cunoscut, a intrat în serviciul forțelor armate ruse în 2011. Însă atât „Aligator”, cât și „Havoc” au propriile atuuri și slăbiciuni, analiștii militari fiind în general sceptici să afirme că unul este net superior celuilalt.

Rusia a pierdut cel puțin 18 elicoptere Mi-28 „Havoc” de la declanșarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, potrivit site-ului Oryx care monitorizează independent pierderile suferite de ambele forțe armate din conflict.

Forțele ucrainene au reușit să lovească un elicopter Mi-28 cu o dronă și în august 2024, în regiunea Kursk a Rusiei, însă în cazul respectiv elicopterul a fost doar avariat, nu distrus.