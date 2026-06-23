VIDEO O autostradă de lângă București e gata 99%, dar nu se poate circula pe ea. Ce motiv invocă autoritățile pentru o nouă întârziere

Un tronson din Autostrada de Centură A0 Nord a Capitalei, secțiune construită de UMB, este gata și în plin proces de recepție a lucrărilor, însă bucata de șosea de mare viteză nu va fi deschisă curând circulației.

Tronsonul va rămâne cel puțin câteva luni „muzeu”, cum au ajuns să fie numite autostrăzile care sunt gata, dar nefolosibile, din cauza necorelării dintre tronsoane.

Proiectul a acumulat întârzieri. Inițial trebuia să fie gata în octombrie 2025, dar abia acum e gata.

Autoritățile de la Drumuri lucrează la recepția lucrărilor, ajunse la „98,9%”, după cum au confirmat pentru HotNews, dar circulația nu va putea fi deschisă până nu va fi gata un tronson adiacent.

Acum, autoritățile indică o nouă întârziere, oferă un alt termen de finalizare și prezintă un motiv care nu a mai fost folosit în ultimii ani.

Tronsonul UMB, scurt dar spectaculos

Pe tronsonul de nord din actuala autostradă de centură A0 a Capitalei sunt în lucru în prezent trei loturi. Cel mai scurt dintre ele este practic gata, dar nu poate fi deschis traficului.

Este vorba despre Lotul 4, lung de 4,5 km, de la intersecția A0 Sud cu A2 și până la DN3 (Pantelimon/Cernica). Tronsonul este construit de firma românească UMB, deținută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

Tronsonul, deși scurt și fără noduri rutiere la capetele sale, a fost totuși dificil de realizat, cu mai multe poduri și pasaje de-a lungul lui. Cea mai grea și spectaculoasă lucrare este un viaduct de aproape 1,3 km, prin care autostrada traversează peste lacul Cernica.

„Stadiul în prezent este 98,99%”

Contractul a început în 2020, dar autorizațiile de construire au venit greu, iar termenul oficial de finalizare – octombrie 2025 – a fost depășit. Abia acum lucrările sunt, practic, gata.

„Pe lotul 4 al A0 Nord stadiul fizic care se înregistrează în prezent este de 98,99%. În momentul de față, se depun eforturi pentru realizarea recepției la terminarea lucrărilor”, a declarat pentru HotNews Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Nu va putea fi deschis circulației

Chiar și odată recepționate lucrările, însă, circulația nu va putea fi deschisă pe noua porțiune de autostradă pentru că ea nu are un nod rutier la capătul ei, la traversarea DN3, ci se continuă direct cu Lotul 3 care încă nu este gata.

Pe Lotul 3, 8,6 km de la Pantelimon/Cernica până la DN2/Afumați lucrează din primăvara 2024 firma chineză CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation). Este prima și singura autostradă construită de chinezi în România, contractată în urma unei licitații lansate înainte ca Guvernul să interzică participarea firmelor chinezești la lucrările din România.

Contractul cu CCECC a fost semnat în martie 2023, dar abia în august 2024 s-au dat toate autorizațiile de construire. Termenul oficial de finalizare a fost februarie 2026.

O nouă întârziere pe lotul chinezilor

La începutul anului, reprezentanții CNAIR recunoșteau pentru HotNews întârzierea de pe șantier, dar spuneau că nu există vreun blocaj și că se așteptau ca în august Lotul 3 să fie gata.

Între timp termenul estimat s-a schimbat iar. „Va fi în septembrie”, a spus pentru HotNews Alin Șerbănescu de la CNAIR care a oferit și motivul întârzierilor din șantier: ploile.

Acesta face referire la cantitățile de precipitații care au căzut în special în lunile de primăvară, mai însemnate față de aceleași perioade din anii trecuți.

De altfel, condițiile meteo ploioase nu au mai fost invocate în ultimii ani mai secetoși ca sursă de întârziere pe șantier. Anul acesta precipitațiile mai însemnate au dus la întârzieri și pe Autostrada Moldovei A7, recunoșteau recent autoritățile de la Drumuri.

„Pe lotul 3 se înregistrează un progres fizic de 89,1%. În șantier se lucrează la rampele pasajelor și la placa de suprabetonare de la pasajul care intersectează DJ 300”, au mai transmis acum pentru HotNews reprezentanții CNAIR.

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în martie 20265 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru) / Sursa: HotNews.ro

A0 Nord Lot 4 (DN3/Cernica – A2)

Lungime : 4,47 km

: 4,47 km Valoare: 312 milioane lei

Constructor: UMB

Contract semnat: 31.08.2020 (termen: 12 luni proiectare, 18 luni execuție)

31.08.2020 (termen: 12 luni proiectare, 18 luni execuție) Ordin de începere : 20.04.2023 (autorizațiile de construire au fost eliberate parțial, mai târziu, ultima venind în aprilie 2024)

: 20.04.2023 (autorizațiile de construire au fost eliberate parțial, mai târziu, ultima venind în aprilie 2024) Termen contractual de finalizare: Octombrie 2025

Octombrie 2025 Finalizare : iunie 2026

: iunie 2026 Stadiu (iunie 2026): 98,9%

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation )

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation ) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție Stadiu fizic (iunie 2026 ): 89,1%

): 89,1% Finalizare posibilă: Septembrie2026

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3, Lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, este construit de UMB și va fi deschis odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două tronsoane din A0.