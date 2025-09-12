VIDEO O dronă MQ-9 „Reaper” a încercat să doboare în premieră un obiect zburător neidentificat

O recentă audiere în Congresul Statelor Unite a dus la publicarea unei înregistrări video cu o rachetă Hellfire lansată de o dronă MQ-9 „Reaper” care „a ricoșat” dintr-un obiect zburător neidentificat, ceea ce i-a lăsat perplecși pe observatori, inclusiv pe legiuitorii americani, relatează Gizmodo.

„O audiere în Camera Reprezentanților privind fenomenele aeriene neidentificate (UAP) i-a lăsat uimiți pe parlamentari atunci când probele video au arătat o dronă americană trăgând o rachetă Hellfire spre un glob luminos în largul coastelor Yemenului – doar pentru ca obiectul să rămână intact și să-și continue deplasarea, ridicând întrebări urgente despre o tehnologie dincolo de capacitățile militare cunoscute”, a transmis Fox News.

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time.



October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen.



Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S — Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

Pentagonul a decis cu câțiva ani în urmă să facă referire la obiectele zburătoare neidentificate (OZN) cu termenul de „fenomene aeriene neidentificate” (AUP).

Înregistrarea a fost distribuită pentru prima dată public de congresmenul Eric Burlison, un republican din Missouri care a precizat că aceasta a fost realizată [pe] 30 octombrie 2024. El a descris filmarea ca prezentând „o dronă MQ-9 care urmărește un glob sau acest obiect în largul coastelor Yemenului”. Burlison a spus că imaginile sunt „prezentate așa cum au fost primite de la un avertizor de integritate. O revizuire independentă este în desfășurare”.

„Primul caz cunoscut în care o dronă Reaper atacă o țintă aeriană de orice tip”

Obiectul are cel mai probabil legătură cu conflictele militare din regiunea Yemenului, acolo unde a fost filmată înregistrarea, și o pistă „extraterestră” pare oarecum implauzibilă.

Site-ul specializat în chestiuni militare The War Zone a scris următoarele despre imaginile recent prezentate:

„Imaginile și circumstanțele din spatele lor rămân neconfirmate, dar acesta pare a fi primul caz cunoscut în care o dronă Reaper atacă o țintă aeriană de orice tip într-un cadru operațional”.

Comentariul e legat de faptul că aceste drone sunt proiectate pentru a lovi ținte terestre sau aflate pe mare.

Rușii au provocat prăbușirea unei drone MQ-9 „Reaper” în Marea Neagră

The War Zone amintește totuși că ideea de a folosi dronele MQ-9 într-un rol aer-aer, măcar pentru autoapărare, nu este nouă. „Într-un test din 2017, o dronă Reaper a reușit să doboare o dronă-țintă folosind o rachetă aer-aer AIM-9X Sidewinder. Existase deja un precedent la acel moment pentru înarmarea dronelor în acest fel, cu cel puțin câteva modele Predator modificate pentru a putea lansa rachete Stinger cu căutare în infraroșu înaintea invaziei Irakului condusă de SUA în 2003”, explică The War Zone.

În cel puțin un caz, în 2002, o dronă Predator a tras o rachetă Stinger asupra unui avion de vânătoare irakian MiG-25 Foxbat care încerca să o doboare.

Nu este clar dacă aparenta testare a dronei MQ-9 „Reaper” pentru a lovi ținte aeriene are legătură cu incidentul ce a avut loc deasupra Mării Negre cu doi ani în urmă, când o astfel de aeronavă fără pilot s-a prăbușit în mare după ce a fost șicanată de un avion de luptă rusesc. Prețul unei singure drone MQ-9 este estimat la aproximativ 30-33 de milioane de dolari.

Piloții ruși care au provocat prăbușirea dronei au fost premiați atunci personal de fostul ministru rus al Apărării Serghei Șoigu. Două luni mai târziu, SUA au acuzat Rusia că avioane militare ale sale au încercat să provoace prăbușirea altei drone „Reaper” deasupra Siriei.