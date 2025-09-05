VIDEO O femeie a fost prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice de închiriat din centrul Capitalei

O femeie a fost prinsă joi seara de un echipaj de jandarmi în timp ce tăia sistemele de alarmă și frânele unei trotinete electrice de închiriat, pe o stradă din centrul Bucureștiului.

„Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureștiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuțit sistemele de alarmă și frânare ale unei trotinete electrice de închiriat”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Potrivit Jandarmeriei, femeia a fost condusă la o secție de poliție pentru continuarea verificărilor.

Accident mortal de trotinetă în București

O femeie în vârstă de 71 de ani a murit în luna august după ce a fost lovită, în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din București, de către un tânăr de 22 de ani aflat pe o trotinetă electrică. Accidentul a avut loc pe 14 august, iar victima decedat patru zile mai târziu din cauza rănilor suferite.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere din intersecție au surprins momentul în care tânărul se deplasează cu viteză și lovește una din cele trei persoane care traversau regulamentar pe trecerea de pietoni.

Tânărul a fost trimis marți în judecată sub acuzația de ucidere din culpă.

Aproape 400 de accidente în trei ani

Potrivit unui bilanț făcut de Ministerul de Interne, în perioada 30 iunie 2021-30 iunie 2024, au fost aproape 400 de accidente grave cu trotinete electrice în România. Mai exact, s-au înregistrat: 396 de accidente grave, 24 de persoane care și-au pierdut viața și 374 de persoane grav rănite.

Cele mai multe accidente cu trotinete au fost în București – 187 de accidente.