VIDEO O jurnalistă îl confruntă direct pe ambasadorul Iranului: „Ați încercat să mă omorâți de trei ori”

Jurnalista Masih Alinejad, disident politic, ia cuvântul în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite privind situația din Iran, la sediul Națiunilor Unite, pe 15 ianuarie 2026, în New York City, SUA. FOTO: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

O înaltă responsabilă a ONU, Martha Ama Akyaa Pobee, a deplâns joi, în fața Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, faptul că amenințările cu efectuarea unor atacuri militare împotriva Iranului, precum cele formulate de președintele american Donald Trump, agravează o situație „deja explozivă”. Reuniunea a fost marcată de un moment tensionat, jurnalista Masih Alinejad confruntându-l direct pe ambasadorul Iranului, potrivit AFP și Sky News.

Pe 28 decembrie anul trecut, în Iran au izbucnit proteste violente pe fondul scumpirii traiului, extinzându-se apoi în toată țara. Manifestațiile au devenit una dintre cele mai importante mișcări de contestare a puterii de după proclamarea Republicii Islamice, în 1979.

Cel puțin 3.428 de manifestanți au fost uciși, potrivit celui mai recent bilanț al ONG-ului Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, care menționează că este vorba despre „un număr minim absolut” și care raportează, de asemenea, peste 10.000 de arestări.

Până miercuri, Statele Unite – care au convocat această reuniune a Consiliului de Securitate, la New York – amenințau cu o intervenție militară dacă regimul de la Teheran nu renunță la executarea protestatarilor arestați.

Avertizat de aliații săi din Golf cu privire la riscurile unor repercusiuni grave în regiune, Washingtonul a făcut un pas înapoi, reiterând totuși joi, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, că „toate opțiunile rămân pe masă”.

„Observăm cu îngrijorare diverse declarații publice care menționează posibile atacuri militare împotriva Iranului. Această dimensiune externă adaugă volatilitate unei situații deja explozive”, a afirmat Martha Ama Akyaa Pobee, secretar general adjunct al ONU, în fața membrilor Consiliului de Securitate.

„Trebuie depuse toate eforturile pentru a evita orice nouă deteriorare” a situației, a adăugat ea.

Poziția SUA

Reprezentantul Statelor Unite la ONU, ambasadorul Mike Waltz, a reiterat că țara sa și președintele Trump sunt „de partea curajosului popor iranian”.

„Nivelul de represiune pe care regimul iranian l-a declanșat împotriva propriilor cetățeni, propriului popor, are repercusiuni asupra păcii și securității internaționale”, a explicat Waltz.

Iranul denunță „scopurile geopolitice” ale SUA

Autoritățile iraniene susțin că „revoluționarii” sunt susținuți de Israel și Statele Unite.

Reprezentantul Iranului la Națiunile Unite, Gholamhossein Darzi, l-a acuzat pe omologul său american că SUA „exploatează manifestațiile pașnice în scopuri geopolitice”.

Rusia, prin vocea ambasadorului său Vassili Nebenzia, a reproșat Statelor Unite că „alimentează tensiunile și isteria”.

Ținta asasinilor

Invitată de Statele Unite să ia cuvântul în cadrul acestei reuniuni, jurnalista irano-americană Masih Alinejad a afirmat că „iranienii sunt uniți” împotriva regimului și că „au primit favorabil oferta președintelui Trump de a le veni în ajutor”.

În octombrie, un judecător american a condamnat doi bărbați la 25 de ani de închisoare pentru că au încercat să o asasineze pe Alinejad, la cererea Teheranului.

„Ați încercat să mă omorâți de trei ori”

„Mă adresez acum direct reprezentantului Republicii Islamice”, a spus jurnalista, întorcându-se către ambasadorul Gholamhossein Darzi, în timpul discursului ei.

„Ați încercat să mă omorâți de trei ori. L-am văzut cu ochii mei pe potențialul meu asasin în fața grădinii casei mele din Brooklyn. În Statele Unite, într-un tribunal, l-am văzut pe potențialul meu asasin mărturisind că a fost angajat de Garda Revoluționară (IRGC, n.r.) pentru a-mi curma viața”, a adăugat Masih Alinejad.

„El a spus că agentul american care a comparat purtarea obligatorie a hijabului cu Zidul Berlinului trebuie ucis. Eu sunt acea femeie. Dar nu sunt agent al Americii. Am propria voință. Și sunt recunoscătoare guvernului american și forțelor de ordine pentru că mi-au protejat viața”, a continuat jurnalista.

„Liderul vostru, Ali Khamenei, a ordonat uciderea mea”, a acuzat ea.

„Care este crima mea? Pur și simplu că am dat glas oamenilor nevinovați pe care voi îi ucideți”, a mai spus Masih Alinejad.

Ea a continuat: „Dacă nu ar fi fost protecția forțelor de ordine, nu aș fi putut fi aici să depun mărturie pentru milioane de oameni care se confruntă cu aceiași ucigași, cu același regim terorist din țara mea. Același IRGC (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, n.r.), cu aceleași AK47, îi ucide în fața membrilor familiilor lor.”

Iar în timp ce început să-i numească pe civilii uciși de regimul de la Teheran, jurnalista a izbucnit în lacrimi, spunând că se simte vinovată că nu știe numele tuturor victimelor.