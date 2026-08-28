VIDEO O mamă a câștigat în premieră concursul „Miss USA”, la ediția în care o tânără de origine română a reprezentat Texasul

Concursul de frumusețe „Miss USA” și-a încoronat noua câștigătoare la ediția din 2026, care a marcat o premieră: râvnita coroană a fost câștigată de o mamă, relatează USA Today.

Justus Kelley, în vârstă de 31 de ani, reprezentanta statului Virgina, a câștigat titlul la a 75-a ediție a concursului „Miss USA” iar câștigătoarea de anul trecut, Audrey Eckert, în vârstă de 24 de ani, i-a oferit coroana succesoarei sale.

Victoria lui Kelley este una istorică și ar fi fost imposibilă înainte din 2023, anul în care organizatorii au modificat regulamentul pentru a elimina limita de vârstă pentru concurente și a primi și participante care sunt mame. Kelley va fi, de asemenea, prima femeie căsătorită care va deține vreodată titlul de Miss USA.

Elizabeth Voight, „Miss Pennsylvania”, s-a clasat pe locul al doilea, în timp ce podiumul a fost completat de Madeline Erickson, „Miss Iowa”.

Justus Kelley de Virginia, es la Miss USA 2026 👑✨️🇺🇸

Las mega favoritas, Florida y New York, fueron primera finalista y top 10, respectivamente. #MissUSA2026#MissUSA#Virginia #MissUniverse pic.twitter.com/YESs3DDUXN — Queens Universal (@queensuniversal) August 28, 2026

Texasul, reprezentat în 2026 de „prima româncă” la concursul „Miss USA”

Alexis Maxine Fuetsch, tânăra de origine română care a reprezentat statul Texas, nu s-a clasat printre primele concurente.

Ea a declarat într-un interviu pentru publicul HotNews că a intrat în lumea concursurilor de frumusețe pentru a promova o organizație caritabilă pentru copiii cu dizabilități. „Sunt foarte mândră de originile mele românești. Faptul că sunt prezentată drept prima româncă la Miss USA este o onoare extraordinară pentru mine”, a mai afirmat aceasta.

În cele două săptămâni premergătoare concursului, cele 51 de concurente reprezentând toate cele 50 de state și Districtul Columbia au petrecut timp în Miami, pregătindu-se pentru probele preliminare.

Câștigătoarea Miss USA din acest an va pleca acasă cu un pachet de premii în valoare de peste 685.000 de dolari, care include un salariu de 150.000 de dolari, un automobil Range Rover, un contract de închiriere pe un an pentru un apartament de lux din Miami, un abonament Westgate Vacation Home Club, o garderobă Miss Universe în valoare de 30.000 de dolari și multe altele.