VIDEO O mașină a intrat în mulțime la Los Angeles: zeci de oameni au fost răniți

Cel puțin 28 de oameni au fost răniți, după ce o mașină „neidentificată” a intrat în mulțime pe bulevardul Santa Monica din Los Angeles, unul dintre bulevardele emblematice ale metropolei americane, transmite CNN.

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2:00, ora locală, în zona unui local de muzică, potrivit Departamentului de Pompieri din Los Angeles.

Trei victime au fost transportate la spital în stare critică, șase în stare gravă, iar 19 în stare bună, a precizat LAFD.

La fața locului au intervenit 124 de pompieri.

A vehicle has driven into a crowd of people in East Hollywood, injuring more than 20, the 🇺🇸 Los Angeles Fire Department says https://t.co/bgaZnnNeSS pic.twitter.com/b8p6VIVNWv