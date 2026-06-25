VIDEO O ministră și-a adus în premieră bebelușul la o reuniune a Consiliului UE

Romina Pourmokhtari și bebelușul ei Adam la reuniunea miniștrilor de mediu din UE, FOTO: AFP / Profimedia

Miniștrii de mediu din Uniunea Europeană reuniți joi pentru o zi lungă de discuții privind politicile legate de schimbările climatice au fost surprinși de un participant neașteptat la masa negocierilor: un bebeluș în vârstă de trei luni, relatează Reuters.

Ministrul suedez pentru climă Romina Pourmokhtari și-a adus fiul, Adam, la reuniunea Consiliului UE de la Luxembourg, pentru a evidenția beneficiile politicilor privind concediul parental, care nu obligă femeile să aleagă între muncă și responsabilitățile familiale.

„Am vrut să arăt, prin propriul exemplu, că nu este nevoie să faci această alegere. Ceea ce, desigur, presupune și să ai un partener care nu este un dinozaur, ci o persoană destul de modernă și dispusă să se implice”, a declarat Pourmokhtari pentru Reuters.

Un oficial al Consiliului UE a confirmat că aceasta a fost prima dată, din câte cunoaște instituția, când un bebeluș a participat la o reuniune a miniștrilor Uniunii Europene.

Pourmokhtari, în vârstă de 30 de ani, a devenit în 2022 cel mai tânăr ministru din istoria Suediei atunci când și-a preluat funcția în guvernul de centru-dreapta condus de Ulf Kristersson. Ea tocmai s-a întors din concediul parental, în timp ce soțul ei se află în concediu până la alegerile din Suedia, programate pentru luna septembrie. Acesta a călătorit împreună cu ea la Luxemburg pentru a avea grijă de Adam.

İsveç Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari, Lüksemburg’daki AB Bakanlar Toplantısı’na bebeğiyle katıldı. Bakanın bu adımı, Avrupa Birliği tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. pic.twitter.com/9SqHetFPko — Rasti Haber News (@RastiHaber1) June 25, 2026

Cum funcționează concediul parental în Suedia

Suedia are una dintre cele mai generoase politici de concediu parental din lume, finanțată prin sistemul de taxe ridicate al țării, care a devenit un subiect controversat în campania electorală.

Părinții beneficiază, în total, de aproximativ 16 luni de concediu plătit. Dintre acestea, 90 de zile sunt rezervate fiecărui părinte în mod individual și nu pot fi transferate celuilalt. Dacă unul dintre părinți nu își utilizează partea alocată, acele zile se pierd.

Aceste perioade netransferabile – adesea numite „lunile pentru tați” – au fost introduse pentru a-i încuraja pe tați să petreacă mai mult timp cu copiii lor.

Pourmokhtari consideră că această politică, precum și sprijinul primit din partea echipei sale, au făcut ca situația în care soțul ei are grijă de Adam în timp ce ea lucrează să fie „mult mai puțin controversată”.

Mesajul ministrei din Suedia

Pourmokhtari a declarat pentru Reuters că politicile favorabile familiilor nu înseamnă doar alocarea de fonduri publice pentru perioade mai lungi de concediu și a îndemnat guvernele să ia în considerare și reguli mai flexibile privind împărțirea concediului între părinți, precum și servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile.

„Se creează foarte multă valoare care nu ar trebui subestimată. O valoare care poate nu este întotdeauna economică dar care, în cele din urmă, poate deveni și economică, prin evitarea epuizării profesionale a angajaților”, a spus ea, referindu-se la povara resimțită de mulți părinți care încearcă să împace munca și viața de familie.

Krzysztof Bolesta, adjunctul ministrului polonez al climei, a declarat că prezența unui bebeluș la o reuniune politică nu a creat nicio problemă.

„Cred că este extraordinar”, a declarat el pentru Reuters.