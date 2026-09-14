VIDEO Căutările continuă după tragedia din furtuna din Marea Java

O navă indoneziană cu 243 de persoane la bord s-a răsturnat duminică în timpul unei furtuni în Marea Java. Jumătate din pasageri sunt dați dispăruți. Căutările continuă pentru cel puțin 129 de persoane, informează Associated Press.

Cel puțin 108 persoane au fost salvate, iar trupurile a șase pasageri au fost recuperate, salvatorii extinzând operațiunea de căutare în jurul ultimei poziții cunoscute a navei.

Feribotul, care avea la bord peste 243 de persoane se deplasa din Surabaya, în estul insulei Java, către Banjarmasin, pe insula Borneo.

Potrivit, șefului Biroului de Căutare și Salvare din Banjarmasin, căpitanul navei raportase condiții de mare agitată, cu valuri de până la 3 metri, înainte de a transmite un apel de urgență în care a spus că feribotul se înclină. Ulterior, autoritățile au primit informații potrivit cărora nava se răsturnase.

Indonezia caută restul pasagerilor navei răsturnate

Agenția de salvare din Banjarmasin a declarat că a primit un raport la două ore după ce s-a pierdut contactul cu nava „Virgo Transport 8”, în jurul orei 2:00 dimineața, duminică.

O navă de salvare s-a îndreptat către ultima poziție cunoscută a feribotului, iar autoritățile mobilizaseră echipe sprijinite de alte 12 vase, inclusiv patru nave ale marinei militare, precum și două elicoptere.

Conform listei oficiale a „Virgo Transport 8”, aceasta transporta 243 de persoane: 213 pasageri și 30 de membri ai echipajului. Însă în Indonezia este ceva obișnuit ca numărul pasagerilor să difere de cel consemnat în manifestul navei. Feribotul transporta, de asemenea, 89 de vehicule.

Feribotul cu o lungime de 119 metri a fost construit în Japonia în 1987 și a operat acolo până anul trecut, când a fost vândut către PT Virgo Karya Shipping, actualului operator indonezian.

Dudy Purwagandhi, ministrul indonezian al transporturilor, a declarat că operațiunile de căutare aeriană au arătat că feribotul plutea cu fundul în sus și nu se scufundase. Salvatorii își concentrau eforturile de căutare în jurul feribotului răsturnat.

Înregistrări video publicate duminică de Agenția Națională de Căutare și Salvare a Indoneziei au arătat un feribot răsturnat, plutind pe ape agitate în timpul unei operațiuni de căutare cu elicopterul.

Six people have been killed and 130 remain missing after a passenger ship capsized in the Java Sea off Indonesia.



The vessel was carrying 243 people, with 107 rescued as rough seas and waves of up to 2.5 metres hamper search efforts. pic.twitter.com/YukoGhCQ7D — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 13, 2026

Rudele pasagerilor navei așteaptă vești

Televiziunile locale au difuzat imagini cu supraviețuitori epuizați coborând de pe o navă de salvare într-un port din Banjarmasin, în timp ce victimele rănite erau transportate pe tărgi și apoi duse cu ambulanțele la spitalele din apropiere.

Persoane salvate după răsturnarea navei „Virgo Transport 8”, FOTO: Iman Satria / AP / Profimedia

Sute de rude s-au adunat la un centru de comandă din portul Trisakti din Banjarmasin, așteptând vești despre membrii familiilor despre care se credea că se aflau la bordul feribotului. Mulți verificau cu anxietate listele cu pasageri și listele persoanelor salvate, în timp ce autoritățile continuau căutările pentru supraviețuitori.

„Am fost șocată când am văzut numele unchiului meu pe lista pasagerilor”, a declarat o femeie pentru reporterii de la AO. „Dar am simțit ușurare după ce oficialii mi-au spus că a fost salvat”, a relatat ea.

Răsturnarea feribotului „Virgo Transport 8”, după alte două accidente maritime grave în Indonezia

Indonezia este un arhipelag format din peste 17.000 de insule, unde feriboturile reprezintă un mijloc obișnuit de transport. Accidente maritime au loc frecvent, iar aplicarea deficitară a normelor de siguranță este adesea considerată una dintre cauze.

Cel puțin 211 persoane au fost salvate luna trecută de pe un feribot indonezian care a luat foc în condiții de mare agitată, în apropierea insulei turistice indoneziene Bali, în timp ce o persoană a fost găsită decedată, iar alte patru au rămas date dispărute. Incidentul a avut loc la mai puțin de două săptămâni după ce „Mutiara Sentosa 2”, un alt feribot indonezian, a luat foc în largul principalei insule Java, în urma incendiului pierzându-și viața cel puțin cinci persoane.

Accidentul de duminică a avut loc la doar patru zile după ce un incendiu care a distrus un feribot de pasageri în Filipine a provocat moartea a cel puțin 76 de persoane, în timp ce cel puțin alte 10 persoane erau încă date dispărute.