VIDEO O nouă etapă în lucrările de pe Autostrada Sibiu – Pitești, pe Valea Oltului

Marţi a început lansarea tablierului metalic pe cel mai înalt viaduct de pe Autostrada Sibiu-Piteşti, construit la o înălţime de 50 de metri, anunță directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Termenul de finalizare a acestui tronson este 2028.

Autostrada Sibiu – Piteşti este primul drum de mare viteză care traversează Carpaţii, iar la momentul finalizării va asigura o legătură directă între provinciile istorice Muntenia şi Transilvania.

Cel mai înalt viaduct de pe şantierul A1 Sibiu-Pitești, pe sectorul montan de pe Valea Oltului, este pe secţiunea 2, Boiţa – Cornetu.

„Pentru operaţiunile demarate astăzi de Asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) la viaductul Valea Pleşei, se folosesc sisteme de cricuri hidraulice şi de ghidaj, necesare împingerii cu precizie a pieselor metalice între pilonii viaductului, construit la o înălţime de aproximativ 50 de metri”, spune directorul CNAIR.

El precizează că această metodă de construcţie se utilizează cu precădere în zonele în care macaralele de mare tonaj nu se pot folosi din cauza înălţimii structurii.

„Tablierul metalic al viaductului Valea Pleşei cântăreşte aproximativ 4.000 de tone şi este realizat din oţel de tip Corten, care nu necesită vopsire, ceea ce face structura metalică mai uşor de întreţinut pe termen lung”, a explicat Pistol.

Pe şantier sunt mobilizaţi 627 de muncitori şi 156 de utilaje, care lucrează în paralel pe mai multe sectoare, în special la tuneluri şi viaducte, potrivit șefului CNAIR.

Pe traseul secţiunii 2, în lungime de 31,33 km, trebuie construite 7 tuneluri (5 km în total), 24 de poduri şi 24 de viaducte (cu o lungime însumată de 11 km). În absenţa acordului de mediu revizuit şi, implicit, a autorizaţiilor de construire pentru întreaga secţiune, constructorii pot aborda în momentul de faţă doar aproximativ 45% din totalul activităţilor prevăzute în contract, menţionează Pistol.

Valoarea contractului, finanţat prin Programul Transport (PT), este de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

Șapte tuneluri de autostradă pe Valea Oltului

Pe A1 Sibiu – Pitești sunt prevăzute 9 tuneluri, din care 7 (în lungime totală de aproximativ 5 km) sunt pe Secțiunea 2, în zona defileului de pe Valea Oltului, prin versanții de pe o parte și de alta a râului.

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:

Tunel Boița 1 (2 căi: 247m/264m)

Tunel Boița 2 (2 căi: 303m/444m)

Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)

Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)

Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)

Tunel Robești (2 căi: 900m)

Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)

Alte tuneluri de autostradă pe celelalte secțiuni din A1 Sibiu – Pitești

Dincolo de cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești mai sunt proiectate încă două tuneluri montane.

Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.

Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu

Lungime : 31,33 km

: 31,33 km Constructor : MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. Valoare : 860 milioane euro

: 860 milioane euro Contractat : februarie 2022

: februarie 2022 Termen : 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)

: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028) Stadiu: lucrări demarate parțial și la tunelurile Boița, Balota și Robești și în alte câteva puncte pe parcurs (circa 13% – iulie 2026)

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.