FOTO Cum arată utilajul care va fora cel mai lung tunel al autostrăzii Sibiu – Pitești. Când vor începe lucrările în munte

Cel mai lung prin munți de pe autostrada A1 Sibiu – Pitești va fi construit pe Lotul 2 de către un constructor italian. Spre deosebire de restul tunelurilor de pe A1 care sunt exacavate secvențial, tunelul de la Poiana va fi forat continuu cu un utilaj specializat, o mașină de forat denumită TBM (Tunnel Boring Machine), similară, dar mai mare decât cele folosite la forarea tunelurilor de metrou sau de cale ferată.

Tunelul de la Poiana va măsură circa 1,78 kilometri în lungime. El face parte din contractul pentru autostrada A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 3 (37,4 km), contractată în 2022 cu italienii de la WeBuild pentru circa 5,3 miliarde de lei (1,1 miliarde de lei).

Tunelul Poiana va fi forat cu un TBM

Tunelul va fi forat cu un TBM achiziționat de constructor, spre deosebire de restul tunelurilor de pe A1 care sunt excavate prin tehnologia NATM (New Austrian Tunneling Method) ce presupune excavarea treptată și ranforsarea pereților tunelului cu beton torcretat pe măsură ce se înaintează.

„Instalația de foraj a intrat în teste la producător și urmează să fie demontată și transportată spre țară. Aceasta va ajunge în portul Constanța în luna octombrie după care se vor organiza transporturi agabaritice către șantier. Aproximativ în luna martie a anului viitor preconizăm începerea forajului la tunel”, a declarat secretarul de stat în Transporturi Irinel-Ionel Scrioșteanu care a prezentat și o fotografie cu uriașul utilaj.

În poză se vede cum capul de forat al „cârtiței” a fost vopsit în culorile steagurilor Italiei și României.

Tunelul Poiana va avea o lungime de 1,78 km şi va fi format din 2 galerii cu câte 2 benzi de circulație pe sens.

Spre deosebire, tunelul Momaia la care lucrează în prezent austriecii de la PORR pe Secțiunea 4 are 1,35 km lungime – forarea acolo a început în toamna lui 2023, străpungerile au avut loc anul acesta, dar finalizarea tunelului va avea loc în 2026.

„Cele mai complexe lucrări rutiere pe care le-a văzut țara noastră până acum”

Cei 37,4 kilometri ai Secțiunii 3 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești vor fi o adevărată „autostradă ca-n Alpi”, explică Asociația Pro Infrastructura, una dintre organizațiile din societatea civilă care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură.

„Cocoțată pe versanți, croșetează peste văi cele mai complexe lucrări rutiere pe care le-a văzut țara noastră până acum, la mare concurență cu lotul vecin. Sunt 52 de poduri, pasaje și viaducte care puse cap la cap ajung la vreo 15 km. Nu doar lungimea contează: multe structuri scurte au pile foarte înalte fiindcă traversează văi adânci. Instalarea grinzilor va fi un spectacol în sine. Adăugăm 1,7 km la tunelul Poiana, dar și ecoductul Călinești, un pod pentru animale peste DN7, calea ferată și Râul Olt. Plus ziduri de sprijin, consolidări fără număr și milioane de metri cubi de săpături pe versanți”, explică API.

În prezent, constructorul WeBuild are autorizații de construire doar pe o parte din tronson.

„Mobilizarea excelentă a italienilor de pe segmentele autorizate este și o mănușă peste fața vecinilor turci de la Mapa-Cengiz care până acum au reușit doar să se facă de rușine. Progresul în teren ne dă speranțe că vom circula între Tigveni și Cornetu la sfârșit de 2029, însă doar dacă autoritățile rezolvă la timp birocrația”, detalia Pro Infrastructura. .

„Dacă autorizațiile de construire necesare nu vor fi emise cel mai târziu în primăvara lui 2026, deschiderea traficului pe cei aproape 38 de kilometri până la sfârșit de 2029 devine practic o misiune imposibilă, având în vedere complexitatea lucrărilor, accesul teribil de dificil și fereastra de execuție disponibilă mult restrânsă față de câmpie”, mai notează organizația civică.

VIDEO – Cum arată traseul Secțiunii 3 din A1 Sibiu – Pitești:

*Zona tunelului Poiana apare în video la minutul 12.20

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni)

Lungime : 37,4 km

: 37,4 km Constructor : WeBuild (Italia)

: WeBuild (Italia) Valoare : 5,3 miliarde de lei

: 5,3 miliarde de lei Contract semnat: August 2022

August 2022 Termen : 12 luni proiectare, 45 luni execuție

: 12 luni proiectare, 45 luni execuție Ordin de începere a lucrărilor: Februarie 2023

Februarie 2023 Lucrări începute în teren: Februarie 2025

Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri și este împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.