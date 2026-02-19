VIDEO O nouă reușită remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Este recordul carierei pentru Julia Sauter

Sportiva română Julia Sauter, debutantă în întrecerile olimpice, a concurat în această seară în proba individuală de patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

După ce a reuşit un personal best de 63.13 puncte la programul scurt, Julia Sauter a făcut un exercițiu fără greșeală la liber, relatează Eurosport Romania, precizând că reprezentanta țării noastre a obținut 127.8 puncte și, cu un total de 190.3 puncte, a urcat pe locul 2 intermediar.

Sauter și-a depășit totodată, cu 16 puncte, cel mai bun rezultat cumulat al carierei.

Cu acest punctaj Julia Sauter s-a clasat a doua la momentul la care a evoluat, însă mai avea încă 15 patinatoare după ea. Competiția este în desfășurare pe TVR 1.

Programul liber feminin la patinaj artistic se desfășoară în această seară, iar Julia Sauter a fost a noua concurentă care a intrat pe gheaţă. În total, în această finală concurează 24 de patinatoare.

La 28 de ani, patinatoarea care reprezintă România s-a calificat în finala olimpică după ce și în programul scurt, desfășurat marți seară, a reuşit o evoluţie solidă. Sauter a primit 63.13 puncte pentru evoluția sa, pe melodia Seven Nation Army a trupei The White Stripes.

Precedentul record al unei patinatoare din România era poziția 23 – Roxana Luca, în 2002, amintește Eurosport.

De precizat că, dacă va încheia în top 13, Julia Sauter va depăși și recordul de la masculin al României, deținut de Gheorghe Chiper și Corner Gheorghe – poziția 14.