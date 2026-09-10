VIDEO O noua secțiune din Autostrada Transilvania este aproape gata, dar depinde de „un punct critic” pentru a fi deschisă. Cum arată acum

Odată cu deschiderea noului tronson din Autostrada Transilvania A3, la nord-vest de Cluj-Napoca, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aproape 155 de kilometri de autostradă, de la Târgu Mureș până la Poarta Sălajului, lângă Zalău.

Asociația Pro Infrastructura estimează că noua porțiune din Autostrada Transilvania A 3, care are 30 de kilometri, va putea fi deschisă în decembrie.

Asociația a filmat din dronă tronsonul de la Nădășelu la Zimbor, acolo unde constructorul UMB aproape a finalizat șantierul. De asemenea, sunt în grafic și lucrările suplimentare realizate de un constructor turc la două viaducte pe care a fost deviat traseul autostrăzii din cauza alunecărilor de teren.

„După inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului în 11 august, tragem nădejde că turcii de la Ozaltin pot să finalizeze devierile de la Topa Mică și Nădășelu cel mai târziu în decembrie, cu 3 luni înainte de termen”, spune Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice care urmărește implementarea marilor proiecte de infrastructură din țară.

Punctul critic de care depinde deschiderea circulației

Când va fi gata această porțiune, șoferii vor putea circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și mai departe pe Autostrada A3 până la Târgu Mureș, peste 155 de kilometri.

„După cum v-am explicat foarte multe ori, conform termenelor inițiale, lotul Zimbor-Nădășelu ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice și dificultățile din teren. Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive cât și de bâlbele și indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, susține API.

În imaginile filmate de asociație se vede cum în anumite puncte constructorul UMB mai are mici lucrări de realizat, „pe și în afara aliniamentului autostrăzii”.

„Turcii execută zonele cu viaductele de la Topa Mică (min 05:15-06:45) și Nădășelu (min 10:10-11:05). Acesta este și punctul critic în care stă deschiderea: se instalează ultimele grinzi, iar structura cantilever este gata”, transmite ONG-ul.

Autostrada A3 Nădășelu-Zimbor. Un tronson dificil din cauza alunecărilor de teren

UMB lucrează în teren încă din 2021 la cei 42,3 km din A3 Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului. Sunt două tronsoane dificil de realizat din cauza terenului pe care îl traversează autostrada. Tronsonul de 12 km de la Zimbor la Poarta Sălajului a fost deschis traficului la mijlocul lunii august.

Pe tronsonul de la Zimbor la Nădășelu există două puncte critice – la Nădășelu și la Topa Mică. Acolo, dealurile au luat-o la vale pentru că soluțiile tehnice proiectate conform studiului de fezabilitate inițial nu se potriveau cu realitatea din teren.

Proiectul a fost afectat de alunecări de teren ce au impus modificarea traseului și realizarea a două noi viaducte cu o lungime totală de peste 3 km:

viaduct cu lungimea de 1,2 km fundat pe piloți forați de diametru mare (n.r. zonă încercuită în partea stângă a hărții de mai jos)

fundat pe piloți forați de diametru mare (n.r. zonă încercuită în partea stângă a hărții de mai jos) viaduct cu lungimea de aproximativ 2 km care să depășească în aval traseul DN1F și cursului pârâului Topa Mică (n.r. zonă încercuită în partea dreaptă a hărții de mai jos)

Contractul aferent devierilor de traseu de la Nădășelu și Topa Mică a fost semnat cu Ozaltin în 05.06.2024 și prevede 9 luni de proiectare și 18 de execuție. Ordinul de începere aferent lucrărilor a fost dat în 04.08.2025, iar autorizațiile de construire au fost emise în 11.07.2025 și 01.09.2025. Așadar, termenul de finalizare este martie 2027.

A3 Nădășelu-Zimbor:

Sector: SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU – MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR

SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU – MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR Lungime: 30.06 km

30.06 km Antreprenor : Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj

: Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj Valoare : 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat

: 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat Contract semnat: 22 septembrie 2020

22 septembrie 2020 Durată : 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp)

: 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp) Stadiu fizic (iunie 2026): 97% (pe cele două viaducte contractate separat stadiul era 78%)

97% (pe cele două viaducte contractate separat stadiul era 78%) Data posibilă pentru finalizare: T4 2026

În prezent, pe Autostrada Transilvania se circulă pe 5,3 km de la granița cu Ungaria până la Biharia, pe 13,55 km de la Nușfalău la Suplacu de Barcău, pe 12 km de la Poarta Sălajului la Zimbor și pe 115 km de la Nădășelu până la Târgu Mureș.