VIDEO O pisică blocată într-un brad, la 12 metri înalțime, a fost salvată de pompieri

O pisică rămasă blocată într-un brad, la 12 metri înălțime, fără posibilitatea de a coborî, a fost salvată, vineri, de pompierii din Iași. O persoană a sunat la 112 și a cerut sprijinul pompierilor pentru salvarea pisicii, potrivit ISU Iași.

„La locul solicitării a fost direcționată de urgență o autospecială de intervenție, iar pompierii militari au acționat prompt și în siguranță, utilizând scara culisantă pentru a ajunge la animal”, arată ISU Iași, într-un comunicat.

Pisica a fost recuperată fără incidente și predată proprietarei, în stare bună. Proprietara pisicii le-a mulțumit pompierilor.

„Dincolo de misiunile complexe, fiecare viață contează”, mai spun reprezentanții ISU Iași.