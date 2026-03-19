VIDEO O rachetă iraniană este interceptată în ultima clipă, deasupra Israelului, după o primă încercare eșuată: „Uluitor”

Un moment spectaculos a fost surpins noaptea trecută pe cerul de deasupra Israelului, în timpul unui atac cu rachete lansate de Iran. Apărarea antiaeriană a Israelului a reulit o interceptare spectaculoasă, reușind să distrugă racheta șintă în ultimele clipe înainte ca aceasta să lovească solul.

„Unul dintre cele mai uluitoare videoclipuri cu o interceptare pe care le-am văzut vreodată”, a scris pe X Fabian Hoffmann, expert internațional în strategie nucleară, politici de apărare și tehnologia rachetelor.

În clipul video distribuit de acesta se vede, filmat din camera unor turiști cel mai probabil (vorbesc în franceză) cum o primă rachetă interceptoare lansată de Israel ratează ținta, iar o a doua rachetă reușește să intercepteze proiectilul iarnian în ultima clipă, foarte aproape de sol.

One of the wildest intercept videos I have ever seen.



First glowing projectile: very likely a Stunner interceptor launched from David’s Sling, climbing toward the incoming MRBM warhead.



Second glowing projectile: the incoming MRBM warhead descending toward the ground, evading… — Fabian Hoffmann (@FRHoffmann1) March 18, 2026

„Un interceptor Tamir se apropie de focosul rachetei pe o traiectorie aproape orizontală și reușește să distrugă ținta”

„Primul proiectil luminos este cel mai probabil un interceptor Stunner lansat de sistemul David’s Sling (Praștia lui David), care urcă spre focosul unei rachete balistice cu rază medie. Al doilea proiectil luminos este focosul rachetei balistice care coboară spre sol, evitând interceptorul”, scrie Hoffman.

„Al treilea proiectil luminos care intră din dreapta: foarte probabil un interceptor Tamir lansat de sistemul Iron Dome, care se apropie de focosul rachetei pe o traiectorie aproape orizontală și reușește să îl distrugă. De fapt, se poate observa cum traiectoria de zbor a interceptorului începe cu o urcare foarte lină, înainte de a se inversa și de a zbura spre sol într-o coborâre, de asemenea, foarte lină”, spune expertul.

El susține că traiectoria și interceptarea „trebuie să fi avut loc la limitele extreme ale anvelopei de siguranță a sistemului”.