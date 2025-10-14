VIDEO O rugăminte neobișnuită a președintelui Indoneziei către Trump, surprinsă de un microfon lăsat deschis la summitul din Egipt

Prabowo Subianto i-a spus președintelui SUA că ar vrea să se întâlnească cu fiul său, Eric, în contextul în care Trump Organisation se pregătește să deschidă noi proprietăți în Indonezia, scrie Reuters.

Președintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat pe Donald Trump dacă se poate întâlni cu fiul său, Eric. Discuția a fost surprinsă de un microfon deschis, în timp ce liderii se reuneau în Egipt pentru un summit menit să asigure o pace durabilă în Gaza.

Prabowo, care părea să nu știe că microfonul înregistra conversația sa cu președintele, a făcut referire la o regiune care „nu este sigură din punct de vedere al securității”. Apoi l-a întrebat pe Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?”.

„Îl voi pune pe Eric să te sune. Să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi pune pe Eric să te sune”, i-a răspuns Trump.

Eric Trump și fratele său, Donald Trump Jr, sunt amândoi vicepreședinți executivi ai Trump Organization.

Prabowo a continuat, spunându-i lui Trump „vom căuta un loc mai bun”, iar Trump repetă: „Îl voi pune pe Eric să te sune”.

Prabowo a răspuns: „Eric sau Don Jr”.

Afacerile familiei Trump în Indonezia

Nu a fost clar din înregistrarea audio dacă cei doi se refereau la Trump Organization sau la vreo afacere în care era implicat președintele sau familia sa, cert este că compania familiei Trump a deschis în martie primul club de golf din Indonezia sub numele Trump, în colaborare cu o companie locală, scrie The Guardian.

O altă proprietate în Indonezia și un complex turistic în Bali sunt listate pe site-ul web al Trump Organization, urmând să fie deschise „în curând”.

De la revenirea în funcție, Trump a fost acuzat în mod repetat că folosește președinția pentru a promova interesele de afaceri ale companiei familiei sale.

Trump a predat conducerea afacerilor sale copiilor săi, Eric și Don Jr, înainte de a se întoarce la Casa Albă și nu are niciun rol în luarea deciziilor de zi cu zi, potrivit companiei sale.

Aranjamentul îl reflectă în mare măsură pe cel pe care l-a avut în timpul primului său mandat, între 2017 și 2021, despre care experții în etică au spus că nu a fost suficient pentru a preveni conflictele de interese dintre îndatoririle sale oficiale și imperiul său de afaceri.

Trump și Prabowo au discutat în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, după ce Trump a ținut un discurs în fața unui grup de lideri mondiali reuniți pentru summit, în care a declarat „pace în Orientul Mijlociu”.