VIDEO O uriașă navă purtătoare de drone, lansată de Damen la șantierul naval din Galați

Nava purtătoare de drone a marinei portugheze, lansată la apă la șantierul naval Galați / Sursă: Damen

Nava NRP „D. João II”, un vas multirol de tip MPV 10720 destinat Marinei Portugheze, a fost lansată la apă marți la șantierul naval din Galați de către constructorul Damen. Nava va servi drept platformă pentru drone aeriene, marine și subacvatice pentru misiuni de cercetare și monitorizare pe ocean.

Conceptul Marinei Portugheze: o navă multifuncțională și cu sisteme autonome

MPV 10720 are la bază un concept propus de Marina Portugheză, vizând crearea unei platforme navale multifuncționale, capabile să îndeplinească o gamă largă de misiuni, în funcție de necesitățile operaționale, transmite compania Damen.

„Nava beneficiază de un grad ridicat de autonomie a sistemelor și este proiectată pentru operare fără restricții în medii tropicale și temperate. Aceasta este optimizată pentru activități diverse, precum cercetare oceanografică, monitorizarea mediului, asistență umanitară și intervenții în caz de dezastre, precum și misiuni de supraveghere și sprijin maritim”, potrivit constructorului de la Galați.

În urma unei proceduri competitive de achiziție, Damen a semnat contractul în 2024. Proiectul este finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene (RRF), parte a programului NextGenerationEU. Contractul valorează circa 132 milioane de euro.

Navă de tipul MMPV10720 / Sursă: Damen

Una din cele mai mari nave militare produse în România

Nava, lungă de aproape 108 metri, dar cu un deplasament de 7.000 de tone, este printre cele mai mari nave militare construite în țara noastră.

Nava are, pe partea de sus a suprastructurii, o pistă de circa 94 de metri de pe care vor putea opera drone, precum și un sistem de catapultare în aer a vehiculelor aeriene fără pilot.

Nava NRP „D. João II” dispune de două hangare de unde pot opera un elicopter, precum și diferite sisteme de drone aeriene. Totodată, la bord pot fi ambarcate mai multe sisteme autonome marine și subacvatice.

Nava va avea un echipaj format de 48 de marinari, dar poate transporta până la 300 de militari, 18 vehicule sau containere specializate, precum și 10 ambarcațiuni cu cocă semi-rigidă.

Nava are o viteză maximă de circa 15 noduri marine (28 km/h) și o rază operațională de peste 10.000 de mile marine. (18.500 km)

Urmează testele pe mare

Nava poartă numele regelui portughez care a domnit între 1481 și 1495, cunoscut pentru sprijinul acordat Epocii Marilor Descoperiri.

Testele pe mare sunt programate pentru cursul acestui an, după care nava va intra în serviciul flotei portugheze, alăturându-se fregatelor NRP „Bartolomeu Dias” și NRP „D. Francisco de Almeida”, construite tot de Damen.