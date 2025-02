VIDEO Papa Francisc, la un pas să cadă, la Vatican, după ce i s-a rupt bastonul: „Viva il Papa!”, au strigat credincioșii

Papa Francisc s-a împiedicat sâmbătă, în timp ce intra în auditoriul Vaticanului pentru o audiență, după ce mânerul bastonului său s-a rupt, dar Suveranul Pontif a reușit să nu cadă, informează The Associated Press, potrivit The Washington Times.

Papa, în vârstă de 88 de ani, trebuie să folosească adesea un scaun cu rotile sau un baston din cauza genunchilor săi slăbiți și a căzut de două ori în ultimele două luni.

După mica poticnire de sâmbătă, doi asistenți l-au ajutat să urce pe scaunul său de pe scenă, iar audiența a continuat fără incidente. După ce Suveranul Pontif și-a revenit, cineva din public a strigat „Viva il Papa”, iar publicul a aplaudat.

Anterior în cursul lunii ianuarie, Francisc a căzut și s-a rănit la brațul drept. Papa nu și-a rupt atunci mâna, dar a folosit un bandaj ca măsură de precauție.

Pe 7 decembrie, Papa s-a lovit cu bărbia de noptiera sa, într-o aparentă cădere care s-a soldat cu o vânătaie gravă.

Suveranul Pontif se confruntă de mult timp cu probleme de sănătate, inclusiv crize lungi de bronșită. El folosește un baston atunci când se deplasează în apartamentul său din hotelul Santa Marta de la Vatican.

Speculațiile cu privire la starea de de sănătate a lui Francisc sunt o constantă în cercurile Vaticanului, mai ales după ce Papa Benedict al XVI-lea a încălcat 600 de ani de tradiție și a demisionat de la șefia Bisericii Catolice, în 2013. Ajutoarele lui Benedict au atribuit această decizie unei căzături nocturne suferite în timpul unei călătorii în Mexic, în 2012, în urma căreia el a tras concluzia că nu mai poate face față cerințelor din fruntea Vaticanului.

Francisc a declarat că nu intenționează să demisioneze prea curând, chiar dacă Benedict „a deschis ușa” acestei posibilități. În autobiografia sa, „Speranța”, lansată luna aceasta, Francisc a scris că nu s-a gândit să demisioneze nici măcar atunci când a suferit o operație intestinală majoră.