VIDEO Papa Leon, vizită de stat cu convoi oficial la doi pași de Vatican. Primit cu fast într-un loc cu o puternică încărcătură istorică

Papa Leon al XIV-lea, primit de președintele italian Sergio Mattarella, la la Palatul Prezidențial din Quirinale, Roma, pe 14 octombrie 2025. FOTO: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Convoi oficial, covor roșu și onoruri militare: Papa Leon al XIV-lea a fost primit marți la palatul roman Quirinal pentru prima sa vizită de stat la doi pași de Vatican, vizită în timpul căreia Suveranul Pontif a pledat pentru multilateralism, scrie marți AFP.

Sub un soare autumnal, capul Bisericii Catolice a fost escortat pe străzile Romei de cuirasierii gărzii prezidențiale și motocicliștii forțelor de securitate italiene, într-un convoi foarte solemn, pe distanța celor trei kilometri care leagă Cetatea Vaticanului de palatul prezidențial Quirinal.

His Holiness Pope Leo XIV, Sovereign of the Vatican City State, receives a Guard of Honour from Italian Troops as he sets foot on Italian territory on his way to Quirinal Palace for a State Visit to the President of Italy, Sergio Mattarella. pic.twitter.com/bKjPQU1E4T — Catholic Sat (@CatholicSat) October 14, 2025

În discursul său susținut în fața președintelui italian Sergio Mattarella și mai multor lideri politici, Leon al XIV-lea a invitat Italia să „mențină mereu dinamica unei atitudini de deschidere și de solidaritate” față de migranți, potrivit Agerpres.

🇻🇦 Pope Leo XIV Honoured in Italy



His Holiness Pope Leo XIV, Sovereign of the Vatican, received the Pontifical Anthem and March, followed by Il Canto degli Italiani, during his state visit to President Sergio Mattarella in the Quirinal Palace courtyard. 🎶✨#PopeLeoXIV… pic.twitter.com/ZQm3bJTt4T — SG News (@SGNews123) October 14, 2025

Printre cei prezenți s-a numărat inclusiv șefa guvernului italian Giorgia Meloni care desfășoară din 2022 o politică de restricție a sosirilor de migranți pe coastele peninsulei.

🇻🇦 🇮🇹 Prime Minster Giorgia Meloni greets His Holiness Pope Leo XIV at the Quirinale during the Holy Father’s State Visit to the Italian Republic pic.twitter.com/Xc1DdWHAjq — Imperial Material ♚ (@implmaterial) October 14, 2025

Pledând pentru multilateralism în fața spectrului unui nou conflict mondial, primul Papă american din istorie a mulțumit Italiei pentru angajamentul său în favoarea copiilor din Fâșia Gaza, în condițiile în care Roma a primit aproape 200 de copii și tineri palestinieni de la începutul războiului pe 7 octombrie 2023.

Episcopul Romei a apărat de asemenea poziția Bisericii cu privire la avort și la sfârșitul vieții, o referire la dezbaterea ce animă Italia după dezincriminarea sinuciderii asistate în 2019, în anumite condiții, pentru bolnavii în mare suferință.

Italia și Vatican, semnatare ale acordurilor de la Latran în 1929, întrețin legături foarte strânse.

Construit în secolul al XVI-lea, palatul Quirinal a fost o reședință papală din 1583 și până în 1870, timp de aproape trei secole. Treizeci de Papi l-au utilizat, până la plecarea lui Pius al IX-lea, după cucerirea Romei de către trupele italiene.