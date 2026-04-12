Paşte pe schiuri la Sinaia şi Voineasa. Sunt ultimele zile ale sezonului de iarnă

Sute de iubitori ai sporturilor de iarnă se bucură de zăpada din mijlocul primăverii şi au ales să petreacă prima zi de Paşti pe pârtie, scrie News.ro. La Sinaia, pe domeniul schiabil situat la 2000 de metri altitudine în Bucegi, instalaţiile de transport pe cablu funcţionează duminică până pe la orele 17:00. Pe domeniul schiabil Transalpina-Voineasa încă se schiază, acestea fiind ultimele zile ale sezonului de iarnă.



De Paşti, la Sinaia, sunt amenajate şi deschise toate pârtiile din golul alpin. Instalaţiile de transport pe cablu au pornit, în prima zi de Paşti, după ora 9:00, iar telescaunele şi teleschiul vor fi funcţionale până la ora 16:00. Duminică, ultima cursă a gondolei care coboară de la 2000 de metri altitudine la cota 1400 va fi la ora 16:30, iar telecabina şi gondola care fac legătura între cota 1400 şi staţiunea Sinaia vor funcţiona până la ora 17:00.

Administratorii domeniului schiabil din Sinaia anunţă că luni, în a doua zi de Paşti, instalaţiile de transport pe cablu vor funcţiona începând cu ora 8:00, iar la Sinaia se anunţă vreme bună pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Şi la Voineasa se schiază ca iarna, în ziua de Paşti. Pârtiile sunt amenajate ca iarna, după ce zilele trecute a nins din nou, iar acestea sunt, potrivit administatorilor pârtiilor, ultimele zile ale acestui sezon de iarnă.