VIDEO. „Pe stadionul unde am trăit cele mai frumoase momente, am auzit «Afară cu ungurii din țară!». Mi-a fost rușine. Nu pentru mine, ci pentru stadion”. Apoi, ungurii l-au făcut trădător. „Am intrat peste ei și i-am tras la răspundere” 

Fostul selecționer al naționalei României, László Bölöni, a vorbit, în cea mai recentă emisiune „Garantat 100%”, realizată la TVR de Cătălin Ștefănescu, despre identitatea sa maghiară, presiunile trăite în perioada comunistă și episoadele de ostilitate și rasism cu care s-a confruntat în fotbalul românesc. Dialogul a avut loc cu ocazia lansării filmului biografic „Bölöni, legenda care ne leagă”, de la sfârșitul lunii octombrie.

Născut la Târgu-Mureș în 1953, László (Ladislau, după numele său românizat) Bölöni este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști și antrenori români. A rămas în istoria fotbalului românesc, printre altele, cu șutul său de gol de la 30 de metri care a adus victoria României într-un meci contra proaspetei campioanei mondiale de atunci, Italia, gol la care legendarul Dino Zoff a rămas spectator.

În 1986, Bölöni a fost unul dintre jucătorii de bază ai Stelei care avea să cucerească Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei, cea mai mare performanță a fotbalului românesc, iar apoi SuperCupa Europei, într-un meci decis de un șut al lui Hagi cu Dinamo Kiev. În paralel cu activitatea de jucător, a fost pentru o vreme și stomatolog.

Karl-Heinz Rummenigge, Laszlo Bölöni (stânga) și Costică Ștefănescu într-un meci Germania-România 2-1 din 1984. Foto: SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Câteva din bornele lui Bölöni ca jucător și antrenor

A jucat 14 ani pentru ASA Târgu Mureș: 406 meciuri/64 de goluri

Pentru Steaua București a intrat în teren în 97 de meciuri și a marcat de 24 de ori

Are 102 meciuri la Naționala mare și 23 de goluri

A antrenat 16 echipe, a obținut mai multe titluri de campion. Pe lista echipelor antrenate s-a aflat și Naționala României

I-a promovat la echipa mare a lui Sporting Lisabona pe Ricardo Quaresma, Hugo Viana și Cristiano Ronaldo

Din când în când, Bölöni vorbește deschis și necruțător și despre problemele fotbalului românesc, dar nu se rezumă doar la sport. La fel de tranșant e și atunci când vine vorba despre societatea românească. Iar emisiunea de la TVR nu a făcut excepție.

„Eram obligați să mințim”

În dialogul cu Cătălin Ștefănescu, Bölöni a amintit despre perioada dinainte de 1989, când, chiar și ca sportiv de performanță și privilegiat al sistemului, „eram obligați ori să tăcem din gură, ori să mințim”.

„Am trăit vremurile acelea când eram obligați ori să tăcem din gură, ori să mințim. Am mințit foarte mult. După schimbarea regimului, mi-am spus că s-a terminat. Că trebuie să pot vorbi deschis”, a afirmat mijlocașul legendar al Stelei și al naționalei României, subliniind că își asumă identitatea maghiară, dar a considerat întotdeauna că „și-a făcut datoria ca cetățean român”.

Unul dintre episoadele cele mai puternice descrise a fost momentul în care, antrenând echipa națională a României într-un meci cu Ungaria, a fost întâmpinat pe stadion cu scandări xenofobe. „Pe stadionul unde am trăit cele mai frumoase momente, am auzit «Afară cu ungurii din țară!». Mi-a fost rușine. Nu pentru mine, ci pentru stadion”, a spus Bölöni, în emisiunea lui Cătălin Ștefănescu, de la TVR.

După meci, în care România a câștigat, galeria maghiară l-a numit „trădător”. „Am dat polițiștii la o parte, am intrat peste ei și i-am tras la răspundere”. Au urmat apoi însă scrisori de amenințare pe care le-a primit familia sa. „Toată familia mea a primit scrisori de amenințare, maică-mea, inclusiv fratele meu, care stătea în Ungaria. La un moment dat, când l-am sunat, mi-a răspuns direct cu o înjurătură. Ah, frate, tu erai!”, rememorează fostul antrenor.

„Am câstigat atunci meciul pentru că băieții au jucat extraordinar, m-au ajutat deosebit de mult, și le rămân recunoscător”, a adăugat fostul mare sportiv.

„Ascundem ceva în asemenea situații și creăm o atmosferă periculoasă pentru toată lumea”

Bölöni a rememorat și un episod anterior, când, înaintea unui meci al naționalei împotriva Turciei, a fost coborât din autobuz și exclus din lot în contextul unor speculații privind apropierea sa de Ungaria. „Am dispărut din fotbalul românesc”, a spus el despre acel moment.

Fostul fotbalist a denunțat rolul discursului public extremist în amplificarea tensiunilor etnice. „Unde e extremism, niciodată nu e bine. Ascundem ceva în asemenea situații și creăm o atmosferă periculoasă pentru toată lumea”, a mai declarat Bölöni, punctând că astfel de contexte sunt alimentate și de „lipsă de cultură și de realism”.

Bölöni despre Steaua și fotbalul de azi

Pe lângă experiențele de discriminare, László Bölöni a rememorat și perioada Steaua. El a vorbit despre coeziunea echipei și despre spiritul competitiv care, spune, a stat la baza performanțelor istorice: „Eram deosebit de buni competitori, toți de la Steaua.”

În schimb, când descrie fotbalul de astăzi, abordarea lui devine critică. Fostul antrenor remarcă transformarea sportului în industrie: „Fotbalul a devenit o uzină unde trebuie să crească marfa. Marfa fiind jucătorul.”

Cel mai frumos oraș din lume

Pe final, Bölöni a ținut să remarce modul în care s-a dezvoltat în ultimi ani Clujul, orașul în care a avut loc interviul. Chiar și așa, „orașul cel mai frumos din lume rămâne nu Clujul, ci Târgu-Mureșul bineînțeles”.

Un portret spus de legende ale fotbalului românesc și european

Documentarul „Bölöni – legenda care ne leagă”, regizat de Tamás Kollarik (Ungaria) și Attila Szabó (România), reface traiectoria sportivă și umană a fostului fotbalist printr-o selecție amplă de arhive și interviuri.

Producția include mărturii ale unor figuri importante din fotbalul internațional, printre care Petr Čech, Axel Witsel, Raphaël Varane, Ricardo Quaresma, Kim Källström, dar și ale unor nume esențiale din fotbalul românesc, precum Gheorghe Hagi, Marius Lăcătuș și Helmuth Duckadam, alături de fotbaliști maghiari precum Tibor Nyilasi și Kálmán Kovács.

În film apar și personalități din spațiul public românesc, precum Valentin Ceaușescu și Mircea Dinescu.

Realizatorii au vizionat aproximativ 200 de ore de materiale pentru a construi documentarul, cu o durată finală de 120 de minute. După premiera de la Târgu Mureș, filmul a avut proiecții speciale la Budapesta, pe 6 noiembrie.

La București, o proiecție a filmului va avea loc pe 21 noiembrie, potrivit Golazo.