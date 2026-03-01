Sari direct la conținut
VIDEO „Pentru prima dată în operațiunea Răgetul Leului”: Armata israeliană a anunțat ce face acum după ce și-a deschis calea spre Teheran
Lovitură israeliană în Teheran, 1 martie 2026. Foto: Captură X / IDF

Armata Israelului (IDF) a publicat pe X un mesaj în care anunță că lovește ținte din centrul Teheranului după ce de ieri dimineață și până acum a desfășurat atacuri care i-au deschis calea spre capitala Iranului

„Pentru prima dată în operațiunea „Răgetul leului”: Armata israeliană atacă ținte ale regimului terorist iranian în centrul Teheranului”, a scris IDF pe rețeaua de socializare.

Potrivit acesteia, seria de atacuri este desfășurată de forțele aeriene israeliene cu sub coordonarea serviciului militar de informații.

Loviturile vin după ce, „în cursul ultimei zile, forțele aeriene au lansat atacuri ample pentru a obține superioritatea aeriană și a deschide calea către Teheran”.

IDF a postat și cun clip video cu lovituri, spunând că imaginile sunt din atacul asupra Teheranului:

