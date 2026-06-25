VIDEO. Peripețiile imobiliare ale lui Sorin Grindeanu. A finalizat vânzărea vilei de 450.000 de euro și își construiește alta. A încasat banii în 40 de luni, dar a locuit în casă în acest interval

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri pentru HotNews, la câteva minute după ce conducerea partidului l-a propus în unanimitate pentru funcția de premier, că a încasat întreagă sumă din contract pentru casa din comuna Giroc, județul Timiș.

„Casa a fost vândută”, a afirmat Sorin Grindeanu, pentru HotNews.ro, la Palatul Parlamentului.

În declarațiile de avere pe care le-a depus în anii trecuți, președintele PSD preciza că deține o casă în comuna Giroc, județul Timiș, cu o suprafață de 205 mp, imobilul fiind construit în 2007.

Liderul PSD a încheiat documentele pentru vânzarea casei din Giroc în septembrie 2022.

Banii nu se regăsesc în declarația de avere

În documentele publicate pe site-ul Camerei Deputaților, în iunie 2023, Grindeanu a susținut că a existat o promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, până la 31 decembrie 2023, pentru 450.000 de euro. Suma urma să fie primită în două tranșe.

Suma integrală pentru această casă nu a fost plătită însă în termenul stabilit, iar Grindeanu a rămas în casă și după 31 decembrie 2023, deoarece cumpărătorul nu a achitat întreaga sumă.

Tranșele încasate de Sorin Grindeanu între 2023 și 2026 nu se regăsesc în declarațiile de avere la secțiunea conturi.

Cumpărătorul este Petru Stanoia, un om de afaceri din Caraș-Severin, care are afaceri în Austria.

În declarația de avere depusă pe 17 ianuarie 2025, Grindeanu trecea casa din Giroc în declarația sa de avere, semn că nu a fost înstrăinată.

Informația se regăsește și în declarația de avere din iunie 2025, când casa din Giroc este trecută în continuare că aparține familiei Grindeanu.

Este ultima declarație publică depusă de președintele PSD, declarația din iunie 2026 fiind depusă la ANI, dar nu are un caracter public după decizia CCR din mai 2025.

Practic, în intervalul iunie 2025–iunie 2026, Sorin Grindeanu a încasat ultima tranșă de bani pentru casa din Giroc.

Restul de bani virați în primăvară

Surse politice au declarat pentru HotNews că ultima rata fost plătită de cumpărător către Sorin Grindeanu în „primăvara lui 2026”.

„Contractul este încheiat”, a afirmat, miercuri, Grindeanu, pentru Hotnews, fără a oferi alte informații când a încasat ultima tranșă pentru casa din comuna Giroc.

„Am cumpărat casa, nu trebuie să vă dau dumneavoastră raportul”, a declarat Petre Stanoia, pentru HotNews, pe 3 aprilie 2026, după care a închis telefonul.

Intervalul între prima semnare a actelor, septembrie 2022, și momentul ultimei plăți, este de peste 40 de luni, interval în care familia Grindeanu a locuit în casa din comuna Giroc, dar a beneficiat și suma de bani din primele tranșe plătite de Stanoia.

În declarația de avere din iunie 2025, Sorin Grindeanu a trecut că i-a donat tatălui său, Nicolae Grindeanu, suma de 300.000 de lei.

Sorin Grindeanu a împrumutat o persoană fizică, potrivit declarației de avere din iunie 2024, cu 545.000 de lei. Împrumutul nu mai apare în declarație de avere din iunie 2025, ceea ce poate indica faptul că lui Sorin Grindeanu i-a fost restituită suma. Banii nu apar în conturile familiei Grindeanu, dar este posibil să fie folosiți pentru alte cheltuieli.

În aceeași declarație de avere din iunie 2024, apare că a vândut un autoturism cu 60.000 de euro, un BMW X5 din 2019. Suma nu se regăsește ulterior în conturile lui Sorin Grindeanu, posibil că și în acest caz i-a folosit pentru alte cheltuieli.

Liderul PSD își construiește o altă casă, de 700 mp, și i-a donat tatălui său 300.000 de lei

Președintele PSD își construiește o nouă casă, de 700 de mp, în comuna Dumbrăvița, județul Timiș. Potrivit G4Media, imobilul a fost proiectat de Addicted Evolution SRL, care s-a numit până în 2022 Nordis Arhitectură, având acționari comuni cu Nordis Grup.

Grindeanu a precizat pentru G4Media că „nu am contract cu nicio firmă din grupul Nordis sau afiliat acestuia” și că are „doi antreprenori generali care se ocupă de toată construcția”, iar este este posibil “să fi încheiat contracte de servicii cu acea firmă”.

Terenul pentru casa din comuna Dumbrăvița apare ca fiind cumpărat de soția sa, Mihaela Grindeanu, în 2022, și are o suprafață de 1.420 de mp.

Soția sa moștenește două terenuri, în 2023, în localitatea Masloc, județul Timiș, și Sintar, din același județ. În total, cu puțin peste 3.000 de mp. Ea a moștenit, în 2023, și o casă de 147 de mp în localitatea Sintar din județul Timiș.