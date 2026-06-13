VIDEO. „Perspectiva de a fi medic nu era prea entuziasmantă” – a terminat Medicina, iar acum ajută startup-urile tech românești să inoveze în sănătate. Lista lui Ion-Gheorghe Petrovai

Startup-urile românești de sănătate nu-și propun să vândă „soluții miraculoase”, dar, în același timp, nici pacienții, nici medicii din România nu sunt, în general, foarte deschiși la tehnologii inovatoare, a explicat, la podcastul StartupCafe Idei&Antreprenori, Ion-Gheorghe Petrovai, cofondator al Fresh Blood, o organizație de susținere a inovației în domeniul sănătății.

El a terminat Medicina la Cluj, în urmă cu aproape 3 decenii, dar nu a profesat ca medic, preferând să lucreze pentru companiile farmaceutice private, care plăteau mult mai bine. Și-a construit o carieră care cuprinde aspectele de business medical, iar acum își folosește experiența acumulată pentru a sprijini startup-urile de tehnologii în sănătate (health-tech).

„Am terminat Medicina la Cluj, în 1998 (…) La momentul respectiv, perspectiva de a fi medic nu era prea entuziasmantă. Și acum este încă destul de greu să fii medic tânăr, fără un sprijin. Văd că fiica mea cea mare este anul cinci la medicină și ne gândim cum anume va arăta drumul ei. Dar la momentul respectiv era mult mai greu.

Și atunci, pe de altă parte, am descoperit că există o zonă în care cunoștințele mele din domeniul medical erau utile și care căutau oameni deschiși și dinamici și am intrat în industria farmaceutică. Și, după o vreme, ca mulți alții, am zis: stau câțiva ani ca să fac un pic de cheag și văd eu după aceea ce fac. A început să-mi placă. Și au văzut și alții că mă pricep la ceea ce făceam.

Ca atare, a urmat o carieră de 15 ani în industria farmaceutică, în câteva companii, în care am înțeles, în primul și în primul rând, cum se dezvoltă inovația plecând de la stadiul de idee și am înțeles ce anume este necesar astfel încât să ajungi de la acea idee la soluția pe care doctorul poate realmente să o folosească” – a povestit Ion-Gheorghe Petrovai cum a ajuns să se ocupe de startup-urile health-tech.

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