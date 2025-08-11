VIDEO Pompierii români intervin la un incendiu de vegetație în Grecia. Șapte vehicule implicate în misiune

Pompierii români aflați în Grecia au fost chemați de autoritățile elene să intervină în zona unui incendiu de vegetați izbucnit în regiunea Anatoliki Attiki, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

„În urmă cu puțin timp, colegii noștri pre-poziționați în Republica Elena au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu de vegetație, în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki. Militarii români se deplasează la intervenție cu 7 mijloace de mobilitate”, se spune într-o postare pe Facebook a IGSU.

Misiunea se desfășoară sub directa coordonare a omologilor țării gazdă, pompierii român având ca obiective „localizarea flăcărilor pentru evitarea extinderii la vecinătăți, protejarea locuințelor, evacuarea persoanelor din calea flăcărilor și asigurarea autonomiei autospecialelor pe timpul intervenției, prin alimentarea cu apă.”

România a trimis pompieri în Grecia și în precedentele două veri, țara balcanică a fost devastată de incendii de vegetație de proporție.

Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene coordonează răspunsul la dezastrele naturale şi provocate de om la nivelul UE, permiţând acordarea asistenţei coordonate, eficace şi rapide în sprijinul populaţiilor afectate. Acesta include o capacitate europeană de răspuns în situaţii de urgenţă, pe baza alocării voluntare în comun a resurselor alocate în prealabil de statele membre în vederea desfăşurării imediate în interiorul sau în afara UE.