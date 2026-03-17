VIDEO Nicușor Dan a donat sânge la Palatul Cotroceni: „Este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”

Președintele Nicușor Dan a donat sânge, marți, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei inițiative găzduite de Administrația Prezidențială, menită să atragă atenția asupra deficitului de sânge din sistemul medical.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe X.

Potrivit președintelui, acțiunea organizată marți la Cotroceni a avut rolul de a evidenția „nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical”.

„Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante – nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical”, a continuat șeful statului.

Nicușor Dan a invocat rolul exemplului public.

„Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite. De aceea, încurajez, de mulți ani, donarea periodică de sânge”, a spus președintele.

Acesta a mulțumit angajaților implicați în acțiune și personalului medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale „Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu”, unde, potrivit precizărilor sale, donarea se face zilnic între orele 7:00 și 12:00.