VIDEO Prima autostradă care se inaugurează în 2026, cu trei ani întârziere: „Nu mai este timp de irosit”

Tronsonul Poarta Sălajului – Zimbor de pe Autostrada Transilvania poate fi deschis „imediat în iulie”, iar restul autostrăzii, tronsonul de la Zimbor până la Nădășelu „în decembrie”, susține Asociația Pro Infrastructură, care a filmat din dronă șantierele. Cele două tronsoane de aproape 42 de kilometri aveau termenele inițiale de finalizare în anul 2023.

„Solicităm oficialilor CNAIR și constructorului UMB să deschidă circulația pe A3 între Poarta Sălajului și Zimbor până cel târziu la sfârșitul acestei luni. Nu mai este timp de irosit, lotul fiind și așa foarte întârziat. Mai sunt doar mărunțișuri de pus la punct în zona unui zid de sprijin și în nodul Românași”, transmite Asociația Pro Infrastructura (API), una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură din țară.

„Din păcate, tronsonul Nădășelu-Zimbor mai are de așteptat. Și aici UMB a ieșit mult din contract. Are acum doar câteva echipe la structuri, taluzări, asfalt, marcaje și finisare ici-colo, plus în spațiile de servicii. Minimul necesar ca să termine cândva prin octombrie, în pas lejer. Grosul armatei UMB este pe A7, după cum am explicat din 2023 încoace”, spune organizația.

Pe autostradă din apropiere de Zalău și până la Târgu Mureș

Potrivit API, pentru deschiderea întregului tronson, însă, e nevoie de finalizarea lucrărilor la două viaducte – o relocare a traseului inițial – care au fost contractate ulterior începerii construcției cu un antreprenor din Turcia, după ce UMB s-a lovit de alunecări masive de teren odată ce a început lucrul.

„Din fericire, turcii de la Ozaltin pot să dea gata devierile de la Topa Mică (în filmare min 09:20-10:45) și Nădășelu (min 13:45-14:25) în decembrie, cu vreo 3 luni înainte de termen. Atunci șoferii vor putea circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și mai departe pe Autostrada A3 până la Târgu Mureș, peste 155 kilometri”, spune Pro Infrastructura care a filmat din dronă toată autostrada de la Poarta Sălajului la Nădășelu.

În urmă cu o lună, secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma anunța că tronsonul Poarta Sălajului – Zimbor va fi deschis traficului în luna iulie.

Tronsoane cu termene contractuale inițiale în 2023

Contractele de pe Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului împlinesc 6 ani de existență: au fost semnate cu UMB în decembrie 2020, respectiv iulie 2020.

Ambele prevăd câte 12 luni de proiectare și alte 24 de execuție. Au primit ordinele de începere în ianuarie și mai 2021 și autorizațiile de construire în mai multe etape în 2021, ultima fiind dată în decembrie 2021.

„Conform termenelor inițiale, ar fi trebuit să fie finalizate în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice din dealul Zimbor și dificultățile din teren. Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive, cum ar fi cele de la Nădășelu din septembrie 2021 și de la Topa Mică în 2022, și chiar dacă includem bâlbele, tergiversările și indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, susține Pro Infrastructura.

Contractul aferent devierilor de traseu de la Nădășelu și Topa Mică a fost semnat cu turcii de la Ozaltin în iunie 2024 și prevede 9 luni de proiectare și 18 de execuție. Termenul de finalizare este martie 2027.

Autostrada A3 Nădășelu-Mihăiești-Zimbor – un tronson dificil care s-a lovit de alunecări de teren

UMB lucrează în teren încă din 2021 la cei 42,3 km din A3 Nădășelu – Mihăiești – Zimbor, două tronsoane dificil de realizat prin prisma terenului pe care îl traversează autostrada.

În două puncte critice – la Nădășelu și la Topa Mică – dealurile au luat-o la vale pentru că soluțiile tehnice proiectate conform studiului de fezabilitate inițial nu se potriveau cu realitatea din teren.

Proiectul afectat de alunecări de teren ce au impus modificarea traseului și realizarea a două noi viaducte cu o lungime totală de peste 3 km:

viaduct cu lungimea de 1,2 km fundat pe piloți forați de diametru mare (n.r. zonă încercuită în partea stângă a hărții de mai jos)

fundat pe piloți forați de diametru mare (n.r. zonă încercuită în partea stângă a hărții de mai jos) viaduct cu lungimea de aproximativ 2 km care să depășească în aval traseul DN1F și cursului pârâului Topa Mică (n.r. zonă încercuită în partea dreaptă a hărții de mai jos)

A3 Nădășelu – Zimbor:

Sector: SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU – MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR

SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU – MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR Lungime: 30.06 km

30.06 km Antreprenor : Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj

: Asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj Valoare : 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat

: 1.5 mld lei (fără TVA) – preț actualizat Contract semnat: 22 septembrie 2020

22 septembrie 2020 Durată : 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp)

: 12 luni proiectare + 24 luni execuție (termen contractual extins între timp) Stadiu fizic (iulie 2026): 96% (pe cele două viaducte contractate separat stadiul era 67%)

96% (pe cele două viaducte contractate separat stadiul era 67%) Data posibilă pentru finalizare: T3 2026

A3 Zimbor – Poarta Sălajului: