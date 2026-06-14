VIDEO Primele imagini cu „cel mai rapid și puternic vehicul de serie din istoria Audi”. Are 1001 CP și costă cât un Ferrari

Audi continuă dezvoltarea modelului Nuvolari, un supercar de lux despre care compania a spus că este cel mai rapid și cel mai puternic din istoria mărcii. Mai multe prototipuri ale acestui autovehicul sunt testate în acest moment pe cele mai cunoscute circuite din lume, pentru ultimele setări înainte de startul producției de serie.

Audi Nuvolari, cel mai nou model sportiv de lux al mărcii, a surprins lumea automobilistică cu aspectul său și cu caracteristicile anunțate, dar și prin faptul că nu este un vehicul electric, ci un full-hybrid clasic.

Chiar dacă Nuvolari va ocupa în familia Audi același loc pe care îl ocupa R8, există o mulțime de detalii care fac din acest supercar un vehicul care depășește la toate capitolele R8.

După prezentarea primelor fotografii și informații tehnice, Audi a dezvăluit Nuvolari, în premieră, la Monte Carlo, pe celebrul circuit de Formula 1 Grand Prix de Monaco. Între timp, a fost dezvăluit și primul video din timpul testelor desfășurate pe circuitul Nardo, din Italia.

Audi Nuvolari are în spatele performanțelor sale motorul termic V8 biturbo, de 800 CP, care este susținut de nu mai puțin de trei motoare electrice cu flux axial, fiecare dintre ele având o putere de 110 kW. Motoarele sunt alimentate de o baterie destul de mică, litiu-ion, cu o capacitate de 7,3 kWh, suficientă însă pentru recuperarea energiei din frânare și livrarea acesteia pentru o putere mărită.

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