VIDEO Primele imagini cu Horațiu Potra și rudele sale după ce au fost aduși în țară. Șeful mercenarilor, înconjurat de mascați și presă pe Aeroportul Otopeni

Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au fost aduși în România, din Dubai, joi, fiind vizați de mandate de arestare într-un dosar în care sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Cei trei au fost aduși sub escorta Poliției și au sosit în România joi după-amiază, iar reprezentanții presei au surprins sosirea lor pe Aeroportul Otopeni.

Șeful mercenarilor, fiul și nepotul său au fost scoși rând pe rând, fiind flancați de forțe de ordine, în timp ce reporterii le adresau întrebări.

Într-o intervenție la Digi24, Ministrul Justiției a spus că Horațiu Potra, Dorian Potra și Alexandru Potra „sunt sub puterea unui mandat de arestare, astfel încât acest mandat de arestare își urmează cursul”.

„Bineînțeles că sunt privați de libertate și urmează să se înfățișeze la organele judiciare, în conformitate cu procedurile care sunt în curs, în fața organelor judiciare având, bineînțeles, posibilitatea legală de a-și realiza toate apărările”, a explicat ministrul Radu Marinescu.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Cei trei au fugit din România la începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise mandate de arestare preventivă în luna februarie.

Liderul mercenarilor este trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu și alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.