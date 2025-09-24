BREAKING Horațiu Potra și fiul său au fost prinși în Dubai. Ei sunt trimiși în judecată alături de Călin Georgescu

Liderul mercenarilor, trimis în judecată alături de Călin Georgescu, a fost prins în Dubai, conform Antena 3 și Digi24. El a fugit din țară și era dat în urmărire generală. Horațiu Potra este acuzat de tentativă de lovitură de stat.

Până la această oră, autoritățile din România nu au transmis niciun anunț oficial privind reținerea lui Horațiu Potra.

Potra a fost trimis săptămâna trecută în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horațiu Potra, fiul său – Dorian Potra și un alt membru al familiei – Alexandru Potra au fugit din Românial a începutul anului, fiind dați în urmărire internațională. Pe numele lor au fost emise în luna februarie mandate de arestare preventivă.

Horaţiu Potra, cu mandat de arestare în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică.

Fiul lui Horaţiu Potra, Dorian, arestat şi el în lipsă, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, iar o altă rudă a lui Potra este trimisă în judecată tot pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Procurorul general spunea că Potra cere azil în Rusia

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române nu știu în acest moment unde se află Horațiu Potra, însă are informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune în schimb că există date certe care au rezultat din anchetă că în acest moment Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a afirmat Alex Florenţa, într-o conferință de presă.

Întrebat în martie despre o posibilă extrădare a lui Horațiu Potra din Dubai, unde existau informații că se află la acel moment, ministrul de Interne Cătălin Predoiu a declarat că nu există tratat de extrădare între România și Emiratele Arabe Unite, dar ea poate să aibă loc printr-o înțelegere bilaterală.

„Tot ce pot să vă spune că există proceduri de extrădare atât pe baza unor tratate, cât și bilateral. Extrădările se fac și bilateral și se angajează negocieri de către ministrul Justiției din fiecare țară pentru astfel de extrădări, pe bază de înțelegeri mutuale bilaterale”, a declarat Cătălin Predoiu, citat de Antena3.

Acuzații procurorilor

Călin Georgescu este identificat în ancheta realizată de Parchetul General ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere.

„Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, afirmă anchetatorii.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra a organizat/coagulat un grup paramilitari de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației.

Protestele urmau a fi deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a lui Georgescu, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională.

În aceeași zi de 7 decembrie 2024, după organizarea modului de deplasare și asigurarea logisticii, constând în autoturisme și un număr însemnat de obiecte periculoase, precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, două pistoale și 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces, incendii sau pagube materiale semnificative), grupul a început deplasarea, în mod organizat, spre București.

Potra și mercenarii au fost opriți de poliție înainte să ajungă în București.