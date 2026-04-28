VIDEO Primele imagini din noul sezon „House of the Dragon”: HBO anunță când se lansează în România

HBO Max a lansat teaserul pentru sezonul trei din „House of the Dragon” („Casa Dragonului”), un prequel derivat din celebra producţie de televiziune „Game of Thrones”, potrivit News.ro.

Noul sezon va ajunge în România pe 22 iunie și va avea opt episoade care se vor lansa săptămânal, până pe 10 august.

„Suntem încântați să continuăm această poveste epică. În sezonul trei, mizele sunt mai mari ca niciodată, iar conflictul dintre facțiunile Casei Targaryen va atinge cote maxime, oferind fanilor spectacolul pe care l-au așteptat”, a declarat Ryan Condal, co-creator și showrunner al serialului, conform Variety.

Serialul, bazat pe romanul „Fire & Blood” de George R.R. Martin, este plasat cu 200 de ani înainte de evenimentele din „Urzeala tronurilor” şi spune povestea Casei Targaryen.

Din distribuție fac parte Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke și Steve Toussaint, alături de Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell și Tom Glynn-Carney. Acestora li se alătură nume precum James Norton, Freddie Fox, Gayle Rankin și Abubakar Salim.

„House of the Dragon” a stabilit recorduri de audiență pentru HBO încă de la debut, primul sezon fiind premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramă. În România, producția a dominat constant topurile de audiență pe platforma de streaming a HBO.