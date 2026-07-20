VIDEO Primul trailer pentru „Avengers: Doomsday”. Robert Downey Jr. revine în universul Marvel, alături de o distribuție plină de staruri

Primul trailer al filmului „Avengers: Doomsday” a fost lansat luni și aduce împreună aproape toți eroii Universului Cinematografic Marvel (MCU), potrivit Variety și Screen Rant.

„Doomsday” reprezintă punctul culminant al poveștii din Universului Cinematografic Marvel care traversează multiversul, construită în ultimii șapte ani și de-a lungul a trei faze, de la lansarea „Avengers: Endgame”, film care a devenit al doilea cel mai profitabil din toate timpurile.

Pelicula de tip „team-up” reunește aproape toate personajele importante din universul Marvel, care se confruntă cu cel mai nou antagonist: Doctor Doom, interpretat de Robert Downey Jr., în revenirea sa în Marvel.

Trailerul îi prezintă pe eroii Marvel reunindu-se în timp ce Doctor Doom se pregătește să declanșeze un război care amenință întregul multivers. Thor îl înfruntă pe Doom și se reîntâlnește cu Captain America, interpretat de Chris Evans, care revine în MCU după o lungă absență de la „Avengers: Endgame”.

Mai multe personaje din seria „X-Men” produsă de Fox intră oficial în universul Avengers, printre care Profesorul Xavier, Magneto, Mystique și Cyclops, dar și Gambit, interpretat de Channing Tatum, pe care publicul l-a văzut în „Deadpool & Wolverine”.

După debutul lor pe marile ecrane anul trecut, Fantastic Four și Thunderbolts revin, la rândul lor, pentru a-i ajuta pe Avengers să salveze multiversul.

„Avengers: Doomsday” va ajunge în cinematografe pe 18 decembrie, iar „Avengers: Secret Wars” va urma un an mai târziu.

Frații Russo, care au regizat „Avengers: Infinity War”, „Avengers: Endgame” și două dintre filmele „Captain America”, revin la conducerea ambelor producții viitoare din seria „Avengers”.

O distribuție plină de staruri

După ce Iron Man s-a sacrificat pentru a-l învinge pe Thanos și a salva lumea în „Endgame”, Robert Downey Jr. revine în MCU, însă nu în rolul emblematic care l-a consacrat în universul Marvel.

Detaliile despre versiunea sa a personajului Doctor Doom nu au fost încă explicate pe deplin, însă este posibil ca acesta să fie o variantă a lui Iron Man dintr-un alt univers. Personajul a avut deja o scurtă apariție, fără ca fața sa să fie dezvăluită, în scena de după genericul filmului „Fantastic Four: First Steps”.

Lista starurilor Marvel care revin în „Doomsday” este una impresionantă. Distribuția a fost dezvăluită în martie 2025 printr-o campanie neobișnuită, în care numele actorilor au fost prezentate, pe rând, pe spătarele unor scaune.

Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu și Tenoch Huerta se numără printre actorii care își reiau rolurile din MCU.

Fantastic Four și Thunderbolts, cele mai recente două echipe care s-au alăturat universului din care fac parte Avengers, îi readuc pe Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen și Lewis Pullman.

Poate cele mai așteptate reveniri din distribuția filmului „Doomsday” sunt însă cele ale actorilor care au interpretat personaje din vechile filme „X-Men” și care intră acum în MCU. Printre aceștia se numără Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum și Rebecca Romijn.

Pentru a crește așteptarea în jurul filmului „Doomsday”, Disney a lansat patru teasere difuzate în cadrul proiecțiilor „Avatar: Fire and Ash”, la sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026.

Primul a confirmat revenirea lui Chris Evans în rolul lui Steve Rogers, alias Captain America, care are acum un copil. Al doilea i-a prezentat pe Thor, interpretat de Chris Hemsworth, și pe fiica sa adoptivă, Love. Al treilea a oferit primele imagini cu Profesorul X al lui Patrick Stewart, Magneto al lui Ian McKellen și Cyclops al lui James Marsden.

Cel de-al patrulea teaser i-a prezentat pe Black Panther, interpretată de Letitia Wright, Namor, jucat de Tenoch Huerta, și M’Baku, interpretat de Winston Duke, întâlnindu-se în Wakanda cu Thing, personajul lui Ebon Moss-Bachrach.