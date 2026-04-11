VIDEO. „Prințul român din Dubai” a fost arestat în Polonia, pe marginea unui drum

Un bărbat român, supranumit de poliție „Prințul din Dubai”, a fost arestat în capitala Poloniei după ce a fost prins în timp ce punea la cale o înșelătorie la marginea drumului, vizând șoferii cu aur și bijuterii false, scrie site-ul TVP.

Bărbatul în vârstă de 27 de ani a fost prins după ce polițiștii l-au zărit îmbrăcat în costum, comportându-se agresiv față de un șofer în cartierul Ursynów din sudul Varșoviei.

Când au oprit pentru a interveni, au descoperit că bărbatul încerca să stoarcă bani de la victimă pretinzând că este un arab bogat.

Purtătoarea de cuvânt a poliției a declarat: „Bărbatul a susținut că nu avea bani pentru combustibil și că fondurile sale fuseseră blocate. Pentru a da credibilitate poveștii, s-a dat drept o persoană înstărită care călătorea între Dubai, Emiratele Arabe Unite, și Londra. A susținut că avea nevoie doar de un ajutor temporar, oferind bijuterii presupuse a fi valoroase – inele cu sigiliu din aur și lanțuri – ca garanție pentru împrumut. Pentru a face povestea credibilă, s-a prezentat ca un călător bogat care se deplasa între Dubai și Londra. Însă bijuteriile s-au dovedit a fi realizate dintr-un aliaj metalic fără valoare numit tombac, cunoscut și sub denumirea de „aurul prostului”.

Aceasta a adăugat că „în realitate, acțiunile sale au constat în inducerea în eroare a victimelor cu privire la valoarea bijuteriilor donate și, în acest caz, în încercarea de a extorca 5.000 de euro de la victimă.”

Incidente similare

Ulterior, polițiștii au făcut legătura cu incidente similare, descriind un tipar de escrocherii la marginea drumului în care acesta îi viza pe șoferii care treceau pe acolo.

Într-un caz petrecut la jumătatea lunii martie, pe șoseaua de centură S2 din Varșovia, el a convins un șofer să-l ducă cu mașina până la o benzinărie, oferindu-i un inel în schimbul unei sume modice. În timpul călătoriei, el ar fi furat 1.700 de zloți (400 de euro) din portofelul șoferului.

Poliția a declarat că suspectul ar fi putut comite escrocherii similare nu numai în Polonia, ci și în alte părți ale Europei, inclusiv în Franța și Olanda.

Procurorii l-au acuzat de fraudă, tentativă de fraudă și furt. Un tribunal din Varșovia a dispus arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de trei luni, în așteptarea continuării anchetei.

Riscă opt ani

Conform legislației poloneze, frauda se pedepsește cu până la opt ani de închisoare, în timp ce furtul se pedepsește cu până la cinci ani. Poliția a declarat că ancheta este încă în curs și că se așteaptă ca și alte victime să se prezinte pe măsură ce cazul capătă mai multă vizibilitate.