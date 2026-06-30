VIDEO Protest cu ouă împotriva parlamentarilor albanezi. Anchetă privind comportamentul polițiștilor

Manifestanţi albanezi au fost reţinuţi marţi, la Tirana, după ce au aruncat cu ouă asupra maşinilor unor deputaţi, iar apărătorul drepturilor omului a deschis o ancheta privind comportamentul brutal al poliţiştilor, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Zeci de manifestanţi se adunaseră în cursul dimineţii în faţa parlamentului din Tirana, unde avea loc o şedinţă plenară, pentru a cere abrogarea unei legi care permite construirea de hoteluri de lux în arii naturale protejate – şi de care ar putea beneficia proiectul complexului turistic legat de familia Trump, care agită ţara de câteva săptămâni.

Acest proiect de complex turistic într-o zonă naturală protejată, unde cuibăresc flamingo roz, a canalizat mânia unei părţi a albanezilor care protestează în fiecare zi încă din 30 mai.

Manifestanţii, care cer demisia guvernului condus de premierul socialist Edi Rama, au aruncat zeci de ouă asupra maşinilor deputaţilor şi au încercat să rupă cordonul poliţiştilor care îi separau de vehicule.

In #Albania, anti-government protests have entered their 31st day. Today, citizens pelted the cars of MPs and government ministers with eggs outside the Parliament building. #Tirana #Albania #protest #AntiGov pic.twitter.com/E2zvTienPL — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) June 30, 2026

Potrivit mai multor înregistrări video, distribuite pe reţelele de socializare, cel puţin doi manifestanţi au fost puşi la pământ şi pot fi văzuţi mai mulţi poliţişti care îi tratează violent pentru a-i încătuşa.

Protestatar arestat de poliția albaneză Foto: Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Apărătorul drepturilor omului albanez, Endri Şabani, a explicat într-un interviu televizat că „a deschis o anchetă asupra comportamentului poliţiei”.

„Dreptul de a protesta este un drept constituţional, iar poliţia s-a comportat în mod disproporţionat faţă de manifestanţi”, a adăugat el.

La jumătatea zilei, zeci de manifestanţi se reuniseră în faţa sediului poliţiei din Tirana pentru a cere eliberarea persoanelor arestate. Cel puţin două dintre ele au fost eliberate în aclamaţiile entuziaste ale mulţimii puţin înainte de ora locală 17:00.