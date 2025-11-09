VIDEO Protest cu zeci de mii de oameni la Lisabona contra contra unei măsuri „nedrepte și viclene”

Protest la Lisabona cu manifestanți care țin banere pe care scrie „Nu pachetului muncii” și „Cerem o viață mai bună”. Foto: Armando Franca / AP / Profimedia

Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă la Lisabona împotriva planului guvernului de centru-dreapta de a modifica legislația muncii, transmite Reuters.

Cel mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, care a organizat protestul, a acuzat guvernul că favorizează marile întreprinderi, în timp ce lucrătorii cu salarii mici se confruntă cu creșterea costurilor de trai.

Sindicatul a afirmat că aproximativ 100.000 de manifestanți au ocupat bulevardul principal al capitalei. Poliția nu a furnizat estimări privind numărul participanților la protest.

Portugal’s largest trade union is holding a national march to protest against new labour reform package being drafted by PM Luis Montenegro’s centre-right government pic.twitter.com/oR31x8Fbrb — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 8, 2025

Guvernul taie din drepturi „în mod nedrept și vicelan”

Guvernul prim-ministrului Luis Montenegro a aprobat în septembrie un proiect de lege pentru modificarea codului muncii, afirmând că acesta are ca scop creșterea competitivității.

Miriam Alves, 31 de ani, angajată la o companie de dispozitive medicale, care s-a alăturat protestului de sâmbătă, a declarat că reforma muncii este „în mod clar un pas înapoi în ceea ce privește condițiile de muncă și ar putea duce la o lipsă totală a siguranței locului de muncă”.

„Chiar dacă nu este cazul meu, vorbesc în numele multor tineri cu locuri de muncă precare, salarii mici și al căror viitor ar fi să continue cu mai puține drepturi, obosiți și cu teamă pentru de viitorul lor”, a spus ea.

Madalena Pena, 34 de ani, tehnician arhivist, a declarat că guvernul taie din drepturi „într-un mod nedrept, pe ascuns și viclean, fără să fi spus nimic înainte de alegerile” din mai.

Angajații vor putea fi concediați mai ușor

Conform modificărilor planificate, angajatorii ar putea concedia mai ușor angajații pentru motive întemeiate, deoarece nu ar mai fi nevoiți să prezinte dovezi la cererea angajatului sau să audieze martorii acestuia.

Restricțiile privind externalizarea ar fi relaxate, iar companiile ar avea dreptul să creeze „bănci de timp individuale”, care să le permită angajaților să lucreze până la două ore suplimentare pe zi, cu un plafon de 150 de ore pe an.

Proiectul de lege va fi probabil adoptat în parlament cu sprijinul partidului de extremă dreapta Chega.

Portugalia este una dintre cele mai sărace țări din Europa de Vest, datele oficiale arătând că peste 50 % dintre lucrători au câștigat mai puțin de 1.000 de euro pe lună anul trecut.

Salariul minim este de numai 870 de euro, unul dintre cele mai mici din UE.